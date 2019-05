Anne Colin du Terrail lauréate du Grand Prix de Traduction SGDL-MCC 2019

Crédit ministère de la Culture



Née en Laponie finlandaise, Anne Colin du Terrail est traductrice de finnois et d’anglais et a notamment fait connaître en France des auteurs tels qu’Arto Paasilinna, Leena Lander ou Johanna Sinisalo. Lauréate en 2003 du Prix d’État finlandais du traducteur étranger pour l’ensemble de son œuvre, elle est aujourd’hui chargée de cours à l’INALCO à Paris.Après des études d’architecture à l’École des Beaux-Arts de Paris, Anne Colin du Terrail s’oriente vers la traduction technique et littéraire. Traductrice-expert auprès de la Cour d’appel de Paris de 1992 à 2008, membre de la commission « Littératures étrangères » du Centre national du livre de 2002 à 2005, elle est membre correspondant de la Société de littérature finlandaise (SKS) et membre du comité nordique de la Maison Antoine Vitez.Lors de la foire du Livre de Francfort en 2017, le Président de la République s’est engagé à approfondir la dimension culturelle de la construction européenne en favorisant la circulation des œuvres de l’esprit et de leurs auteurs. À cette fin, Franck Riester, ministre de la Culture a annoncé, lors du Salon du Livre 2019, et en partenariat avec la Société des gens de lettres, la création d’un prix national de traduction destiné à récompenser chaque année une traductrice ou un traducteur émérite pour l’ensemble de son œuvre.Le Grand prix SGDL-Ministère de la Culture pour l’œuvre de traduction récompense chaque année l’œuvre d’une traductrice ou d’un traducteur émérite, toutes langues confondues. Il est décerné par un jury présidé par Évelyne Châtelain et composé d’auteurs et de traducteurs membres de la SGDL : Jacqueline Carnaud, Joëlle Dufeuilly, Barbara Fontaine, André Gabastou, Dominique Le Brun, Christophe Mileschi et Carole Zalberg. Depuis 2019, ce prix est co-doté par la SGDL et le ministère de la Culture à hauteur de 15.000 €.Franck Riester a déclaré à l’issue de la remise du Grand Prix de Traduction « Je félicite chaleureusement Anne Colin du Terrail qui a montré à travers son parcours, son talent et son travail exceptionnels que la langue de l’Europe est bien celle de la traduction comme le disait si bien Umberto Eco.Sans les traducteurs, nous ne pourrions connaître les œuvres majeures de la littérature étrangère, qui montrent à chacun d’entre nous, l’universalité de la littérature grâce à la traduction. Je salue également la SGDL, avec qui nous travaillons main dans la main, pour mettre en avant le talent et la créativité d’un traducteur à travers ce prix, qui deviendra, un temps fort de nos saisons littéraires. »