Anne Hathaway deviendra une “sacrée sorcière” grâce à Zemeckis

Anne Hathaway en 2017 (UN Women, CC BY-NC-ND 2.0)

Cette nouvelle adaptation devrait être plus fidèle au roman de 1983 que ne l'était celle de Nicolas Roeg, notamment au niveau du physique des personnages. Le scénario et la production seront principalement gérés par Robert Zemeckis et Jack Rapke. Ils seront aidés par Alfonso Cuarón (Roma) et Guillermo del Toro (La Forme de l'eau).L'intrigue devrait mettre en avant Luke Eveshim, un jeune garçon âgé de sept ans et qui entend parler d’une mystérieuse communauté de sorcières grâce à sa grand-mère. Réputées comme étant des créatures pouvant se fondre dans la masse, elles demeurent difficiles à débusquer. Pour le moment, le nom de l'acteur qui jouera le héros de l'adaptation n'a pas été dévoilé.Néanmoins, interviewé par AlloCiné début janvier 2019, Robert Zemeckis avait dévoilé que l'histoire serait transposée dans le sud gothique des États-Unis, dans les années 1960, et non pas dans l'Angleterre des années 1980 comme c'est le cas chez Roald Dahl.Anne Hathaway a récemment joué dans Ocean’s 8, une suite du film Ocean’s Eleven avec exclusivement des femmes en tête d'affiche. Elle apparaitra prochainement dans le thriller Serenity et dans la comédie The Hustle. L'actrice a récemment terminé de tourner dans un des prochains films de Netflix, The Last Thing He Wanted.via Variety