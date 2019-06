Anne Kerlan, lauréate du Prix du Sénat du livre d'Histoire 2019

Le Prix du #Sénat du Livre d'#Histoire 2019 a été

décerné à Anne Kerlan pour sa biographie de Lin Zhao @EditionsFayard @ShoggSophie Retrouvez l'entretien que l'auteur nous a accordé aux @rdvhistoire https://t.co/cdWM7J69gZ — librairie mollat (@librairiemollat) 19 juin 2019

La courte vie de Lin Zhao (1931 ou 1932-1968) pourrait s’écrire en lettres rouges : rouge pour cette Chine maoïste dont elle accompagna la naissance ; rouge du communisme qu’elle rejoignit alors et dont elle rêva qu’il transforme son pays ; rouge, enfin, comme ce sang, le sien, avec lequel elle dut parfois écrire textes et poèmes du fond de la prison de Shanghai où elle fut détenue de 1960 à sa mort, en 1968.

Son histoire s’inscrit dans celle de cette génération d’intellectuels qui crurent qu’une place leur serait faite dans la société nouvelle, convaincus qu’ils pourraient continuer à occuper leur fonction de conseiller ou critique du gouvernant. Il n’en fut rien. Et si la vie de Lin Zhao nous frappe par sa force tragique et d’exemplarité combien de Chinois ont disparu depuis l’avènement de la Chine communiste ? , elle acquiert désormais une dimension autre, la jeune femme au visage d’ange ayant été élevée au rang d’icône de la dissidence au tournant des années 2000.

La découverte du documentaire sur Lin Zhao du réalisateur chinois Hu Jie allait bouleverser Anne Kerlan et l’entraîner dans une enquête de longue haleine. Un livre fort et poignant sur une héroïne ambiguë, sur fond d’un matériau inédit.

Anne Kerlan recevra sa récompense ce mercredi 19 juin 2019 au Sénat. Elle lui sera remise par le président du jury, l'historien et ancien ministre Jean-Noël Jeanneney. Les membres qui accompagnaient M. Jeanneney pour le choix du lauréat 2019 sont :Jean-Pierre Azéma, HistorienJean CABANNES, Directeur des services honoraire et ancien Directeur de Cabinet du Président du SénatPhilippe-Jean CATINCHI, HistorienJean GARRIGUES, HistorienValérie HANNIN, Historienne, Directrice de la rédaction du magazine L'HistoireIsabelle HEULLANT-DONAT, HistorienneJean-Pierre RIOUX, HistorienMaurice SARTRE, HistorienBenjamin STORA, HistorienLaurent THEIS, HistorienSandrine TREINER, Directrice de France CultureL'ouvrage gagnant relate la vie de Lin Zhao, une figure de la dissidence chinoise sous le régime communiste de Mao. Née en 1931 ou 1932, elle a été détenue à partir de 1960 à la prison de Shanghai jusqu'à sa mort en 1968, à cause de ses écrits.Voici un résumé de l'oeuvre par les éditions Fayard :Vous pouvez également découvrir les deux autres oeuvres finalistes de cette édition 2019 :- Géographies, ce qu'ils savaient de la France (1100-1600), de Léonard Dauphant (Editions Champ Vallon) - L'Epopée sibérienne, la Russie à la Conquête de la Sibérie et du Grand Nord, de Eric Hoesli (Editions des Syrtes).Élève de l’ENS, agrégée de lettres classiques, docteur en études chinoises, Anne Kerlan est historienne de la Chine et du cinéma chinois. Directrice de recherche au CNRS, elle dirige le Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine à l’UMR Chine Corée Japon (CNRS-EHESS).