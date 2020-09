Anne lcart lauréat de la 1ere édition du Prix du Livre Cogedim Club

Léontine, que tout le monde appelle Tine, vient de mourir. Dans la maison de famille, nichée au creux des Pyrénées, Zélie range les affaires de celle qu’elle a toujours consi-dérée comme sa grand-mère. C’est là, en cherchant où entreposer les quelques ob-jets de Tine qu’elle veut conserver, que Zélie découvre quatre grandes boîtes en car-ton rouge fané. Dans les boîtes, des dizaines et des dizaines de lettres. Des lettres dont aucune n’est décachetée. Toutes envoyées de New York. Toutes adressées à Michel, son père. Et qui racontent une tout autre histoire que celle transmise, entre silences et sujet tabou, par la légende familiale dans laquelle elle a grandi.

Le Prix du Livre Cogedim Club met à l’honneur l’auteur d’un roman ou d’un récit sur le thème de la famille et de la transmission. Cette année, c’est Lettres de Washington Square, le cinquième roman d’Anne Icart qui a eu la faveur du jury.Présidé par Brigitte Fossey, il était constitué de Monique Atlan ; Eric Bouhier ; Philippe Grimbert ; Francesca Mantovani ; Delphine Peras et Pascale Senk. Elle était en compétition face aux deux autres finalistes Corentine de Roselyne Bachelot (Pion) et Villa Taylor de Michel Canesi, Jamil Rahmani (Anne Carrière).Le résumé de Lettres de Washington Square proposé par l’éditeur :Les deux autres romans finalistes étaient Corentine de Roselyne Bachelot (Plon) et Villa Taylor de Michel Canesi et Jamil Rahmani (Anne Carrière). La lauréate recevra une dotation de 5000 €.