Anne Loyer lauréate du Prix littéraire des Collégiens de la Charente-Maritime

Dans le cadre de sa mission de développement et de valorisation de la lecture publique, le Département de la Charente-Maritime a créé en 2018 le Prix littéraire des Collégiens de la Charente-Maritime. Comme son nom l'indique, ce dernier a été remis par les collégiens du département à Anne Loyer pour son livre Car boy, publié par les éditions Thierry Magnier.







Organisé par la Médiathèque départementale, en partenariat avec les services de l’Éducation Nationale et l'atelier Canopé 17 (réseau de création et d'accompagnement pédagogique) ce nouveau prix a pour principaux objectifs ... De sensibiliser les adolescents à la richesse de la littérature jeunesse, de développer le plaisir de la lecture, de débattre de leurs lectures, de rencontrer l'auteur lauréat et de créer une dynamique de lecture à l'échelle du territoire en partenariat avec les collèges, les bibliothèques municipales et la Médiathèque départementale.



Trois finalistes étaient réunis par le prix :



Car boy, Anne Loyer, Éditions Thierry Magnier

Jungle Park, Philippe Arnaud, Sarbacane

Les petits orages, Marie Chartres, L'École des Loisirs



Cette première édition 2017-2018 a concerné 555 collégiens issus de 14 collèges du département et de 3 clubs de lecture en bibliothèque.



Crédit : CD17-2018



Le résumé de l'éditeur pour Car boy :

Perché en haut d'une pile de carcasses de vieilles voitures, Raphaël contemple son nouveau chez-lui. La carrosserie Mirami. Un paysage cabossé, déglingué, qui colle bien avec celui qu'il a dans le coeur. Raph a 14 ans et il vient d'être parachuté chez son père, un inconnu, qui vit au milieu de cet hôtel pour épaves. L'homme est froid, maladroit, il n'a que des grognements dans la bouche et des rebuffades dans les gestes et Raph préfère se concentrer sur autre chose. Sur sa fille par exemple, Mylène. Une demi-soeur de 17 ans, du genre carrément canon, qui a hérité de son père un caractère bien trempé Et puis, de l'autre côté de la route, il y a Kathia. A 8 ans, la petite se déplace en fauteuil roulant, emmenant avec elle une bonne humeur et une maturité qui brisent tous les non-dits. Jour après jour, ces deux là vont réchauffer le coeur de Raph, le remettre sur les rails, pour qu'il retrouve enfin la force et l'envie de foncer droit devant.



Anne Loyer - Car boy - Éditions Thierry Magnier - 9782364749917 - 12 €