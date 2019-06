Anne-Marie Garat a reçu le Prix Franz Hessel 2019

Fin des années 1930, Yukon, Alaska. Une aventurière fuit la Californie avec une enfant et, bravant les dangers, se lance à la poursuite de ses fantômes sur les pistes des territoires amérindiens du Grand Nord, avec pour seul guide une mystérieuse carte folle. Bud Cooper qui a croisé sa route rapporte le récit de l'équipée que lui en fait, quinze ans plus tard, l'enfant d'alors, au risque de se perdre à son tour avec elle aux confins de l'imaginaire.

Le Prix Franz Hessel récompense deux auteurs, l'un français, l'autre allemand, dont les textes n'ont pas été traduits dans l'autre langue : le prix espère ainsi favoriser et inciter les traductions. Anne-Marie Garat a été salué pour son livre Le Grand Nord-Ouest, publié aux éditions Actes Sud, aux côtés de Susanne Röckel, récompensée pour Der Vogelgott, publié par Jung & Jung.Le résumé de l'éditeur pour Le Grand Nord-Ouest :Les prix ont été décerné aux auteures le vendredi 7 juin à la Fondation Genshagen à Berlin par Monika Grütters, Déléguée du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias, et Franck Riester, ministre de la Culture et de la Communication.En 2018, le Prix Franz Hessel avait récompensé Michel Jullien pour Denise au Ventoux (Verdier) et Fatma Aydemir pour Ellbogen (Hanser Verlag).Anne-Marie Garat - Le Grand Nord-Ouest - Actes Sud - 9782330096588 - 21,50 €