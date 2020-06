Anne-Sophie Stefanini reçoit le prix Jean Freustié 2020

Annulé le 30 mars en raison du confinement, le

33e Prix Jean Freustié

a vu les jurés se réunir et attribuer la récompense

à Anne-Sophie Stefanini pour son roman Cette inconnue (Gallimard) au troisième tour de scrutin. Si je t’oublie de Morgan Sportès (Fayard) a obtenu deux voix.









Après la publication de Vers la mer (2011) puis Nos années rouges (2017), Cette inconnue, paru en janvier, est le troisième roman d’Anne-Sophie Stefanini. Entre Paris et Yaoundé, « [l]a romancière traque la mémoire des lieux, part à la recherche de fantômes et de témoins, cherche à percer les secrets et les mystères. Il se dégage de Cette inconnue un mélange d’inquiétude, de douceur, de douleur, de désenchanrement, d’apaisement », écrit Christian Authier à son sujet.Le jury, présidé par Anthony Palou, est composé de Charles Dantzig, Jean-Claude Fasquelle, Annick Geille, Henri-Hugues Lejeune, Olivier Mony, Éric Neuhoff, Yann Queffeléc et Philippe Vilain. Frédéric Vitoux, de l’Académie française, en est le Président d’honneur.Le Prix Jean Freustié tient sa réputation par la qualité littéraire de son palmarès. La dotation est de 25.000 €, grâce à la généreuse donation faite en 1996 par Christiane Teurlay-Freustié (décédée en 2010) à la Fondation de France. Ce qui en fait le prix annuel le mieux doté de France.Créé en 1987 à l’initiative de Nicole Chardaire-Vitoux, Frédéric Vitoux et Bernard Frank ont rassemblé autour de Christiane Teurlay-Freustié, un jury composé de romanciers, journalistes et amis de l’écrivain Jean Freustié (1914-1983), soucieux de perpétuer sa mémoire.Franck Maubert a été le lauréat pour son roman L’Eau qui passe (Gallimard) en 2019.