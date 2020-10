Anne Weber reçoit le Prix du Livre allemand 2020

Photographie : Anne Weber en 2017 (Heike Huslage-Koch, CC BY SA 4.0)

Une Foire de Francfort très spéciale, presque totalement dématérialisée, a vu Anne Weber devenir la lauréate du Prix du Livre allemand 2020. Elle reçoit, avec ce prix, une récompense de 25.000 €. La cérémonie de remise de la récompense a eu lieu ce 12 octobre, en ouverture de la Foire du Livre, quelque peu perturbée par le coronavirus.Son livre faisait face à cinq autres ouvrages :Bov Bjerg, Serpentinen (Claassen, janvier 2020)Dorothee Elmiger, Aus der Zuckerfabrik (Carl Hanser, août 2020)Thomas Hettche, Herzfaden (Kiepenheuer & Witsch, septembre 2020)Deniz Ohde, Streulicht (Suhrkamp, août 2020)Christine Wunnicke, Die Dame mit der bemalten Hand (Berenberg, août 2020)Chaque finaliste a reçu la somme de 2500 €.Faisaient partie du jury du Prix du Livre Allemand cette année, outre Hanna Engelmeier : Katharina Borchardt (journaliste littéraire, SWR2), David Hugendick (journaliste littéraire, Zeit Online), Chris Möller (passeuse de littérature, Kabeljau & Dorsch, Berlin), Maria-Christina Piwowarski (librairie ocelot, Berlin), Felix Stephan (journaliste littéraire, Süddeutsche Zeitung) et Denise Zumbrunnen (librairie Never Stop Reading, Zurich).Le Prix du Livre Allemand bénéficie du soutien de la Deutsche Bank Stiftung (Fondation de la Deutsche Bank), ainsi que la Frankfurter Buchmesse et de la Stadt Frankfurt am Main (municipalité de Francfort-sur-le-Main). La Deutsche Welle soutient le Prix du Livre Allemand en assurant sa promotion en Allemagne et à l'étranger.