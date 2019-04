Annie Ernaux toujours en lice pour le Man Booker International Prize 2019

Allemand, français, arabe, polonais et espagnol : les livres sélectionnés par le jury du Man Booker International Prize couvrent de larges horizons. Remise chaque année, la récompense est sponsorisée par le groupe Man, pour la dernière fois, puisque le sponsor historique a décidé de laisser sa place La longlist du prix, dévoilée à la mi-mars, comprenait 13 livres , dont Four Soldiers de Hubert Mingarelli, traduit en anglais par Sam Taylor, qui n'a malheureusement pas été conservé dans cette nouvelle liste.Voici donc les 6 romans encore en lice :Celestial Bodies (Jokha Alharthi, traduit par Marilyn Booth, Sandstone Press)The Years (Annie Ernaux, traduit par Alison L Strayer, Seven Stories)The Pine Islands (Marion Poschmann, traduit par Jen Calleja, Serpent’s Tail)Drive Your Plow Over the Bones of the Dead (Olga Tokarczuk, traduit par Antonia Lloyd-Jones, Text)The Shape of the Ruins (Juan Gabriel Vásquez, traduit par Anne McLean, MacLehose Press)The Remainder (Alia Trabucco Zeran, traduit par Sophie Hughes, And Other Stories)Le lauréat sera révélé ce 21 mai à Londres. Le prix est doté de 50.000 £ (environ 58.000 €) à partager entre l’auteur et son traducteur.L'année dernière, Olga Tokarczuk, de nouveau en lice cette année, avait remporté le prix pour Les pérégrins , paru outre-Manche sous le titre Flights chez Fitzcarraldo editions.