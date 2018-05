Annulation de la série Maigret : le commissaire disparaît du petit écran

Après seulement deux saisons, composées chacunes de deux épisodes, la série britannique Maigret, adaptée des romans de Georges Simenon, s’arrête. La chaîne anglaise ITV a annulé la production policière mettant en scène Rowan Atkinson dans le rôle de l’homme à la pipe et au chapeau.

Série Maigret





Ce n’était pourtant pas faute d’avoir de la matière : Georges Simenon a écrit 75 romans avec Jules Maigret pour héros, jusqu’à sa mort en 1989. Quatre ont été adaptés pour les deux premières saisons, diffusées chez nous sur France 3 – depuis 2017, quand bien même elle avait été lancée en 2016 sur ITV – : Maigret tend un piège, Maigret et son mort, La Nuit du carrefour ainsi que Maigret au « Picratt's ».

Selon les informations de TVWise, il n’y aura pas de saison 3 pour la série produite par Thompson & Thompson Productions Ltd et Georges Simenon Limited, avec Barnaby Thompson, John Simenon, Stewart Harcourt et Jeremy Gwilt dans les rôles de producteurs exécutifs. ITV a déclaré n’avoir « aucun projet en cours » concernant une suite.

Quid de Rowan Atkinson ?



Il a récemment été engagé pour reprendre son rôle Johnny English dans le troisième opus (Johnny English contre-attaque) qui sortira en octobre prochain. Rien à voir avec le personnage du commissaire Maigret.