Antoine Renand et Ilaria Tuti, Prix Nouvelles Voix du Polar 2020

#NouvellesVoixDuPolar@AntoineRenand remporte le Prix des Nouvelles voix du polar 2020 avec "L'empathie" dans la catégorie roman français ! pic.twitter.com/cEG3SP5Rhz — Pocket (@Pocket_Editions) September 8, 2020

Sur le toit de l’enfer

L’empathie

Organisé par les éditions Pocket, le prix a salué deux des titres parus chez l’éditeur, un roman français, celui d’Antoine Renand, L’empathie et un roman étranger, celui d’Ilaria Tuti, Sur le toit de l’enfer (trad. Johan-Frédérik Hel Guedj). Ce dernier avait déjà reçu le prix Bête noire des libraires.Dans les montagnes sauvages du Frioul, en Italie, le commissaire Teresa Battaglia, la soixantaine, la langue acérée et le cœur tendre, est appelée sur les lieux d'un crime pour le moins singulier : un homme a été retrouvé mort, les yeux arrachés. À côté de lui, un épouvantail fabriqué avec du cuivre, de la corde, des branchages... et ses vêtements ensanglantés.Pour Teresa, spécialiste du profilage, cela ne fait aucun doute : le tueur frappera à nouveau. Elle va devoir rassembler toute son énergie et s'en remettre à son expérience pour traquer cette bête humaine qui rôde dans les bois. Si tant est que sa mémoire ne commence pas à lui faire défaut...« Il resta plus d'une heure debout, face au lit du couple. Il toisait la jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte. Puis il examina l’homme à ses côtés. Sa grande idée lui vint ici, comme les pièces d’un puzzle qu’il avait sous les yeux depuis des années et qu’il parvenait enfin à assembler. On en parlerait. Une apothéose. »Cet homme, c’est Alpha. Un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie : violer et torturer, selon un mode opératoire inédit. Face à lui, Anthony Rauch et Marion Mesny, capitaines au sein du 2e district de police judiciaire, la « brigade du viol ».Dans un Paris transformé en terrain de chasse, ces trois guerriers détruits par leur passé se guettent et se poursuivent. Aucun ne sortira vraiment vainqueur, car pour gagner il faudrait rouvrir ses plaies et livrer ses secrets.