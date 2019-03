Anton Beraber reçoit le Prix Valery-Larbaud pour son premier roman

Dans les années 70, un étudiant se lance à la recherche du survivant d'une guerre perdue un demi-siècle auparavant. Les témoins qu'il retrouve, tous des laissés-pour-compte de l'Histoire, se succèdent pour retracer le destin de Kaloyannis et de ses soldats devenus marins. Leur odyssée, des confins de l'Orient à la baie de New York, croise un Pacha cruel, le double d'un célèbre écrivain voyageur, les détenus d'un asile, des scaphandriers Noirs sacrifiés, nos idoles renversées et autant d'âmes damnées. En ces temps où les régimes répriment l'extraordinaire, même la police et les tentatives de désinformation ne peuvent rien contre une légende galopante qui embrase déserts, îles des Cyclades, forêts de sauges géantes, villes sous les vagues... Ce roman d'aventures déployant un imaginaire infini est porté par une écriture magnifique, ample, visionnaire, qui dans son fleuve obstiné allie le trivial et le précieux, le réalisme et la poésie.