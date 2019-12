Anya de Michael Morpurgo adapté au cinéma avec Jean Reno

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lescun, le petit village des Pyrénées où habite Jo, est occupé par les Allemands qui surveillent la frontière. Un jour, dans la montagne, le jeune berger découvre plusieurs enfants juifs cachés dans une ferme. Ils attendent le moment propice pour fuir en Espagne. Jo décide de garder le secret et, n’écoutant que son courage, il va tout faire pour les aider et les protéger.

Alors que le spectacle WarHorse, inspiré du roman éponyme de Michael Morpurgo, est présenté pour la première fois en France sur les planches de La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, un autre titre jeunesse du célèbre auteur anglais, Waiting for Anya, est en cours d’adaptation pour le grand écran.Réalisé par Been Cookson, le casting réunit des acteurs aussi bien français qu’américains et allemands. Entre autres, Jean Reno (Leon), Elsa Zylberstein (Il y a longtemps que je t’aime), Noah Schnapp (Stranger Things), Anjelica Huston (La famille Addams) et Thomas Kretschmann (Le Pianiste).Kaleidoscope Entertainment se chargera de la distribution sur les territoires britanniques et irlandais, indique Deadline Waiting for Anya a été publié en 1990 aux éditions William Heinemann Ltd. En France, l’ouvrage est connu sous le titre Anya, publié chez Gallimard Jeunesse en 1992 d’après la traduction d’Anne Krief.Résumé de l’éditeur pour Anya :Face à cette adaptation, Michael Morpurgo s’est montré très enthousiaste : « Quand j’écrivais Waiting for Anya, je voyais des images me venir en tête. Aujourd’hui et toutes ces années plus tard, je les ai enfin vues à l’écran. Ils ont fait un film incroyable ! Étonnamment beau et émouvant, c'est un hommage à tous ceux qui y ont contribué, qui ont redonné vie à mon récit et à Kaleidoscope Entertainment qui l'apportera à tant de personnes. »La sortie en salle est prévue pour février 2020.