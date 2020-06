Apeirogon, roman de Colum McCann, bientôt adapté à l'écran

Luke Davies, auteur du roman Candy (traduit en France par Mona de Pracontal aux éditions Héloïse d'Ormesson) et scénariste de l'adaptation de son livre et du film Lion (2016), qui portait à l'écran le roman Je voulais retrouver ma mère de Saroo Brierley, a été chargé de rédiger le scénario adapté du livre de Colum McCann, Apeirogon.Publié en février dernier par l'éditeur Random House, le roman raconte l'histoire de deux pères, un Israélien et un Palestinien, qui s'engagent dans l'activisme après la mort de leur fille respective.Davies a signé d'autres productions récentes inspirées de livre, dont la série Catch-22, d'après le roman de Joseph Heller publié en 1961.Pour le moment, aucune date de sortie ni information sur la distribution n'a été révélée.via The Hollywood Reporter