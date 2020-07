Appel à candidatures pour les Prix HiP du livre de photographie francophone

Photographie : illustration, laurent Bertrais, CC BY-SA 2.0

Afin de refléter le marché du livre de photographie francophone dans toute sa diversité, douze Prix ont été retenus pour l’édition 2020. Ce sera ainsi l’occasion de distinguer des ouvrages dans toutes les disciplines photographiques, notamment l’animalier, l’environnement, les sujets de société, le reportage, l’histoire, les cultures du monde, le voyage et l’histoire de la photographie.Le livre jeunesse de photographies, qui fait son grand retour face aux ouvrages illustrés pour enfants, sera également distingué, tout comme l’autoédition, dont le développement est exponentiel depuis quelques années. Un nouveau prix sera aussi remis à l’auteur d’un ouvrage sur le thème de l’animalier.Les 12 catégories sont les suivantes :Livre de l’annéeAnimalierNature & EnvironnementReportage & HistoireCultures & VoyageSociétéMonographie artistiqueHistoire de la photographieLivre jeunessePremier livreLivre autoéditéÉditeur de l’annéePour concourir, les auteurs des livres proposés aux Prix HiP 2020 doivent être francophones. Par ailleurs, la langue française doit être la langue originelle du livre. Le dépôt des candidatures s'effectue à cette adresse. Un jury de professionnels de la photographie et de l’édition se réunira le 13 octobre 2020 pour désigner les lauréats. Les prix seront remis au Salon de la Photo, le 5 novembre prochain.Les Prix HiP sont activement soutenus par la Ville d’Issy-les-Moulineaux, qui accueille chaque année le jury au Musée de la Carte à Jouer ainsi que l’exposition inédite « à livre ouvert » des lauréats de la première édition. L'année dernière, plus de 250 ouvrages avaient été reçus dans le cadre des Prix HiP.