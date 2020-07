Appel à projets : des œuvres pour accompagner la construction du Grand Paris Express

La Société du Grand Paris (SGP) a lancé un nouvel appel à projets à destination des artistes. Intitulé « Partage ton Grand Paris », il s’agit à la fois de mobiliser des créateurs autour de ce grand projet urbain, et de soutenir le secteur francilien de la culture, fragilisé par la crise de la Covid-19.





« Partage ton Grand Paris » est initié par la Société du Grand Paris, accompagnée de la Métropole du Grand Paris et du Fonds de dotation du Grand Paris Express, et en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, et l’Association des Directrices et Directeurs des Affaires Culturelles d’Île-de-France.



Cet appel à projets destiné aux artistes s’inscrit plus largement dans le cadre de la programmation artistique et culturelle lancée pour accompagner la construction du Grand Paris Express. Ce projet de réseau de transport public entend construire 200 km de nouvelles lignes de métro et 68 gares.



Ainsi, « Partage ton Grand Paris » a pour objectif « le déploiement d’une programmation culturelle vivante autour des chantiers du Grand Paris Express et soutenir les professionnels de l’art et de la culture franciliens durement touchés par la crise du COVID-19 », précise La Société du Grand Paris dans son communiqué.



Plus concrètement, les projets retenus seront présentés directement dans l’espace public du 1er octobre au 31 décembre 2020 afin de favoriser la rencontre de tous les publics avec les œuvres. Par exemple, aux abords des chantiers ou sur les territoires concernés par les transformations engendrées par l’arrivée du nouveau métro. Pour ce faire, les projets lauréats pourront bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 7000 € chacun.



« Partage ton Grand Paris » : Conditions d’éligibilité



L’appel à projets s’adresse à des acteurs issus de toutes les disciplines de la création : spectacle vivant (théâtre, marionnette, cirque, arts de la rue, danse, musique, lectures, chant, performance…), écriture, photographie, vidéo, design, graphisme, arts visuels ou plastiques.



Les œuvres présentées peuvent être de toutes natures (ateliers, démonstrations, initiations, performances, installations artistiques, œuvres interactives, dispositifs de réalité immersive…) et de durée variable (présentés une seule fois ou avec des reprises). Le document précise que les projets éligibles peuvent être à des stades de conception ou de développement différents (projets nouveaux, en cours d’écriture, aboutis ou ayant déjà été présentés au public).



Les œuvres devront également faire écho à l’une des quatre grandes thématiques qui ont été proposées : « le chantier du siècle », « la métropole de demain », « les nouvelles mobilités » et « la ville durable ».



Le chantier du siècle



Avec plus de 200 chantiers en cours sur tout le territoire francilien et une vingtaine de machines creusant les tunnels en sous-sol (les tunneliers), la construction du Grand Paris Express s’inscrit, 150 ans après les travaux du baron Haussmann, dans l’histoire des grands chantiers de la Capitale française. L’appel à projets permettra notamment de questionner les relations entre art, espace public, chantiers, villes et territoires, afin de favoriser son appropriation par les habitants, les acteurs et le grand public à l’échelle locale ou de participer à l’insertion sociale, urbaine et paysagère des chantiers dans la ville.



La métropole de demain



L’arrivée du Grand Paris Express s’inscrit dans un projet de réaménagement de nouvelles centralités urbaines, qui dépasse le strict domaine des transports : espaces publics, logements, activités, lieux de rencontre vont transformer les quartiers des nouvelles gares. L’appel à projets permettra notamment de créer un imaginaire pour se projeter dans la ville de demain ou raconter de manière sensible la transition entre anciens et futurs quartiers de gares.



Les nouvelles mobilités



Les gares du Grand Paris Express favoriseront l’essor de modes de déplacement et d’intermodalités plus doux et durables, appelant à un changement des cultures et modes de vie. L’appel à projets permettra notamment de proposer un regard artistique sur les nouvelles pratiques de mobilité des grands parisiens, que ce soit des jeunes, des publics à mobilité réduite et de tous ceux qui sillonnent la métropole au quotidien.



La ville durable



Le Grand Paris Express favorise la transition écologique du territoire francilien. L’appel à projets permettra notamment de mobiliser des initiatives, moteurs de citoyenneté, pour développer un regard sensible et critique sur la transformation durable de la ville, et contribuer à construire un projet d’avenir respectueux de l’environnement.



Si vous souhaitez présenter vos projets artistiques et culturels dans le Grand Paris, vous devez remettre votre dossier avant le mardi 8 septembre à 12 h à l’adresse suivante culture@societedugrandparis.fr



Les projets retenus seront ensuite annoncés à la fin du mois de septembre. Ces derniers seront sélectionnés par un jury, sur la base des critères suivants : la qualité artistique, le lien avec une des quatre thématiques, la faisabilité technique et le respect des règles sanitaires, la pertinence du ou des partenaires et du ou des lieux proposés, la faisabilité financière et la cohérence du budget, l’attention portée aux territoires et à tous les types de publics, et la prise en compte d’une démarche écoresponsable.



Plus d’informations à cette adresse.



Photographie : Panneau Chantier Grand Paris Express (Chabe01, CC BY-SA 4.0)