Apple diffusera l'adaptation de Fondation d'Isaac Asimov

Véritable référence dans le genre de la science-fiction, Fondation d’Isaac Asimov a longtemps été réputé inadaptable. Ce n’est pas l’avis d’Apple — dont l’objectif est de faire concurrence à Netflix et Amazon — qui vient d’obtenir le droit de développer et de diffuser la série.





En matière de série, afin de concurrencer Netflix ou encore Amazon, Apple avait annoncé, en 2017, l’investissement d’un milliard de dollars dans la production de contenus originaux. Une stratégie que l’entreprise n’hésite pas à mettre en œuvre en mettant la main sur l’adaptation du cycle de Fondation.

En juin dernier, le studio Skydance Television avait signé avec les ayants droit de la saga en prévision d’une série télévisée. David S. Goyer (scénariste sur The Dark Knight, Man of Steel, Batman v Superman : L’Aube de la justice) et Josh Friedman (scénariste sur La Guerre des mondes, Avatar 2) seront les producteurs. David Ellison (Mission impossible, Grace et Frankie), Dana Goldberg (World War Z, Je suis une légende) et Marcy Ross (Altered Carbon) seront de la partie en tant que producteurs exécutifs.

D’abord publiée comme une série de nouvelles dans l’Astounding Magazine en 1942, Fondation d’Isaac Asimov, est une saga complexe avec des personnages dispersés sur des planètes différentes, tous vivant sous la domination de l’Empire galactique.



La complexité scénaristique de la trilogie avait rendu son adaptation difficile en long-métrage. S’y étaient essayé Fox, Warner Bros avec Bob Shaye et Michael Lynne, responsables des effets spéciaux du Seigneur des anneaux, ou encore Sony avec le réalisateur d'Independence Day, Roland Emmerich. En série, ce fut la même Berezina pour HBO qui avait prévu de le faire, sans jamais le concrétiser.

En ce début de treizième millénaire, l’Empire n’a jamais été aussi puissant, aussi étendu à travers toute la galaxie. C’est dans sa capitale, Trantor, que l’éminent savant Hari Seldon invente la psychohistoire, une science nouvelle permettant de prédire l’avenir. Grâce à elle, Seldon prévoit l’effondrement de l’Empire d’ici cinq siècles, suivi d’une ère de ténèbres de trente mille ans. Réduire cette période à mille ans est peut-être possible, à condition de mener à terme son projet : la Fondation, chargée de rassembler toutes les connaissances humaines. Une entreprise visionnaire qui rencontre de nombreux et puissants détracteurs...





Isaac Asimov – Le cycle de Fondation I – Trad. Jean Rosenthal – Folio SF – 9782070360536 — 7,25 €





Via Deadline.com