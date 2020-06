Apprenez à devenir maitre de jeu avec Donjons et Dragons

Crédit photo : Matériel d'une partie de « Porte-monstre-trésor » de Donjons et Dragons - CC BY-SA 3.0

La scène d’ouverture de Strangers Things, où l’ont voit Will et ses amis en pleine campagne de RPG papier, a donné envie à beaucoup de spectateurs de se lancer dans le jeu de rôle. Mais cet univers complexe qui demande la maitrise d’un vocabulaire spécifique et une longue documentation au préalable a sans doute laissé beaucoup de potentiels joueurs sur le côté.L’atelier d’écriture RPG Writer Workshop, malheureusement réservé aux anglophones, est là pour aider les écrivains en herbe à maitriser les outils nécessaires à la création d’un univers cohérent. Leur cours en ligne d’été, Write Your Own Adventure, qui a lieu du 1er au 31 juillet vient d’être ouvert aux inscriptions.Ce programme comprend quatre formules distinctes, dont une gratuite qui propose un accès au discord du cours et des modèles d’aventure à télécharger. Pour en savoir plus ou vous inscrire, rendez-vous à cette adresse. Le RPG Writer Workshop a été fondé en 2018 par Ashley Warren, reconnue pour son travail pour l’éditeur de jeux américain Wizards of the Coast et en tant que rédactrice en chef et organisatrice de la série à succès Uncaged Anthology. Warren est également une ancienne enseignante d’anglais, chercheuse et universitaire, ce qui est de bon augure pour la pédagogie de l’enseignement proposé.Comme le souligne Comicbook , bien que la majorité des cours soient adaptés à l’écriture d’aventure de la cinquième édition de Donjons et Dragons, les conseils dispensés peuvent être utiles pour vous lancer dans une campagne sur tous les RPG papier.