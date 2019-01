Après Big Little Lies, un autre livre de Liane Moriarty devient une série

Un succès en appellera-t-il un autre ? C'est ce que semble penser la chaine américaine ABC, qui a acheté les droits d'adaptation d'un livre de Liane Moriarty, l'auteure de Big Little Lies, un des grands succès récents de la chaine HBO. Comme sa concurrente, ABC souhaite sa série tirée d'une œuvre de Moriarty, et a jeté son dévolu sur The Hypnotist's Love Story, publié en 2011 et pas traduit en français.L'actrice Heather Graham apparaitra dans la série, pour un des rôles principaux, et participera à la production, aux côtés de la scénariste Katie Wech, qui adaptera le livre de Moriarty.La série suivra le personnage d'Ellen, une hypnothérapeute assez malheureuse en amour, qui s'investit considérablement dans sa nouvelle relation jusqu'à découvrir que son petit copain est la victime d'une ex malintentionnée et jalouse, interprétée dans la série par Heather Graham.C'est cette dernière qui a porté et poussé le projet auprès de la direction de la chaine, avec dans l'idée de s'y réserver un des rôles principaux. Pour le moment, la série est en cours d'écriture.Quant à Big Little Lies, sur HBO, une seconde saison est attendue prochainement.via Deadline