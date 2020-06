Après l'annulation de l'édition 2020, des États Généraux du Festival Off d'Avignon

Photographie : Lors du off d'Avignon, en 2008 (Raphaël Labbé, CC BY-SA 2.0)

« Il s'agissait pour nous de mettre à profit le temps libéré par l'annulation du Festival d'Avignon pour en questionner les différents paramètres économiques, artistiques et sociaux », indiquent les quatre organisations.Les organisateurs du Festival d'Avignon, un des plus grands événements consacrés au théâtre en France, ont annoncé en avril dernier l'annulation de l'édition 2020, qui devait se dérouler du 3 au 23 juillet 2020. « Nous avons partagé l’espoir aussi longtemps que cela était permis, mais la situation impose un autre scénario. Notre devoir est désormais de préserver et d’inventer l’avenir du Festival d’Avignon », indiquaient-ils Selon l'AAFA, les E.A.T, les Sentinelles et le Synavi, plus de 1600 professionnels du secteur, en majorité des professionnels, ont signé l'appel portant sur ces États Généraux du Festival Off d'Avignon.Une première visioconférence, dans le cadre de ces États Généraux du Festival Off d'Avignon, aura lieu le jeudi 2 juillet 2020, de 17h30 à 19h30, sur le logiciel Zoom.« L'objectif de cette réunion, au-delà de l'analyse de nos enquêtes sur le Off, est de définir nos enjeux communs, ainsi que nos méthodes et notre organisation pour lancer le travail, probablement sous forme de commissions thématiques », indiquent les organisations.Il est possible de s'inscrire, en auditeur libre, à cette adresse