Après La Servante écarlate, Hulu adaptera la suite, Les Testaments

La plateforme de streaming Hulu, concurrente de Netflix aux États-Unis, a trouvé un de ses meilleurs arguments avec l'adaptation du roman de Margaret Atwood, La Servante écarlate. The Handmaid's Tale, en version originale, a reçu une pluie de récompenses, notamment un Golden Globe pour Elisabeth Moss, interprète principale, et celui de la meilleure série dramatique.Fin juillet, Hulu annonçait que La Servante écarlate allait connaitre une quatrième saison, qui explore désormais des événements que Margaret Atwood n'avait pas forcément évoqués dans son roman, publié pour la première fois en français en 1987 par Robert Laffont dans une traduction de Sylviane Rué.À présent, la plateforme promet une adaptation de la suite rédigée par Margaret Atwood elle-même, Les Testaments. Attendu pour le 10 octobre en France, le roman se déroule quelque temps après la fin de La Servante écarlate. Retour à Gilead, quinze ans après avoir laissé Defred à son avenir incertain, et découverte de la suite des événements grâce aux témoignages explosifs de trois narratrices sont au programme.Hulu, la MGM et Bruce Miller, qui supervise le développement de la série La Servante écarlate, sont actuellement en pleine discussion pour se saisir au plus vite de l'opportunité qu'offre Les Testaments pour une adaptation à l'écran.« Ce que je leur ai donné, à cette salle pleine d'auteurs où l'entrée est strictement interdite — y compris pour moi —, c'est un tout nouveau terrain de jeu, avec de nouveaux personnages », indique Margaret Atwood à propos de cette potentielle nouvelle série. « L'histoire des personnages de la série est ouverte, c'est donc à Bruce et à son équipe de décider de la manière dont ces personnages seront introduits », ajoute-t-elle.Autrement dit, pour l'instant, l'adaptation des Testaments pourrait devenir une série à part entière, ou une série dérivée de La Servante écarlate. Quoi qu'il en soit, Hulu compte bien exploiter cette nouvelle source d'inspiration livrée par Margaret Atwood...via Entertainment Weekly