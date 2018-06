Après Paris, Goscinny se fait une toile au musée de la BD d'Angoulême

« Je crois qu’il faut écrire pour la bande dessinée comme il faut écrire pour le cinéma », disait lui-même René Goscinny. Son œuvre va d'ailleurs à la rencontre du 7e et du 9e art. Les cinéphiles avertis retrouvent sans peine de nombreuses références et clins d’œil au cinéma dans ses différentes oeuvres – Astérix, le Petit Nicolas ou encore Lucky Luke.

Étant amateur de cinéma depuis l'enfance, c’est dans sa culture cinématographique qu’il puise l’inspiration de son univers si riche et le goût de raconter des histoires. Le rêve deviendra réalité en 1974 avec la création le studio Idéfix qui lui permettra de passer de l'autre côté de la caméra. Les adaptations de ses œuvres dessinées ont trouvé, sans peine, le succès dans les salles obscures, et ce, depuis plus de cinquante ans.

Avant d’être à la tête de son propre studio, il avait fait ses armes sur le petit écran, mais aussi au cinéma au côté de son ami, Pierre Tchernia, avec qui il a travaillé en tant que scénariste sur le long métrage le Viager et les Gaspards, devenus depuis des classiques de la comédie « à la française ».

L'exposition explore ainsi cette conversation entre la bande dessinée et le cinéma, présentant de nombreux éléments de l’univers du scénariste, acteur puis réalisateur comme des plaques de Morris, des dessins de Sempé, des croquis, des affiches, mais aussi des costumes et de nombreux extraits de films bien entendu. Une exposition montée comme un hommage puisque 2017 marquait les 40 ans de la mort brutale de l’artiste.