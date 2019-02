Aquaman pourrait se prolonger par une plongée dans l'horreur

Une des créatures de la Tranchée, vue dans Aquaman

Un budget réduit face à la concurrence

Apparue pour la première fois dans Aquaman #1 (de Geoff Johns et Ivan Reis), en 2011, la Tranchée est le territoire de créatures sanguinaires, constamment à la recherche de nourriture, dirigées par un couple royal, qui prendront finalement pour cible Aquaman et Mera. Si le film Aquaman n'adaptait pas l'arc lié à la Tranchée, les créatures ont pu être aperçues au cours d'une scène du long-métrage.En attendant Aquaman 2, qui devrait sans aucun doute être annoncé dans les prochaines semaines, un autre long-métrage devrait donc reprendre le cadre sous-marin de la franchise, pour en faire cette fois l'environnement d'un film d'horreur.On connait le savoir-faire de James Wan, réalisateur d'Aquaman, en matière de films d'horreur : il a notamment signé Insidious et Conjuring, tous deux de grands succès du genre, mais il ne devrait pas réaliser ce film dérivé d'Aquaman. Pour l'instant, on sait simplement que deux scénaristes, Noah Gardner et Aidan Fitzgerald, ont été affectés à l'écriture d'un premier jet du scénario.A priori, le film ne ferait pas apparaitre de héros : pas d'Aquaman en vue, donc, ni de Mera, et encore moins de Justice League. À l'inverse, de simples Atlantes, sujets d'Aquaman, livrés à eux-mêmes face aux créatures de la Tranchée. Ou, pourquoi pas, des habitants de la surface confrontés à l'appétit insatiable de ces bestioles sous-marines...Quoi qu'il en soit, et sans surprise étant donné le genre du film, le budget serait bien moindre que d'habitude pour une production tirée d'une licence DC Comics. James Wan serait toutefois confirmé à la production, aux côtés de Peter Safran, déjà présent, lui aussi, sur Aquaman.Un film d'horreur sous-marin serait aussi une bonne manière, pour Warner Bros et DC Comics, de participer à la mode annuelle des films de requins, qui font leur retour chaque été.Sorti en France le 19 décembre dernier, Aquaman constituait le premier film exclusivement centré sur le super-héros incarné par Jason Momoa. Le film de James Wan a réalisé plus de 3 millions d'entrées en France, et 323 millions $ de recettes aux États-Unis.Attendu le 7 août 2019, Les Nouveaux Mutants, côté Marvel, devrait aussi aller chercher du côté du film d'horreur, en suivant l'apprentissage mouvementé de cinq mutants forcés de combattre une force surnaturelle, particulièrement puissante...via Hollywood Reporter