Argent, mode et sexe : les recettes de l'autrice Judith Krantz

En 1948, Judith Krantz débute une carrière dans le journalisme et les relations publiques dans la mode. Elle écrit de nombreux articles pour Good Housekeeping, Maclean’s, McCall’s, Ladies Home Journal et Cosmopolitan. Son article le plus connu était « Le mythe de l’orgasme multiple », qui a été publié dans le Cosmopolitan.C’est en 1978 à l’âge de 50 ans qu’elle publia son premier roman de fiction, Scrupules (trad. Alain Schiffres, 1993, Pocket). Ce fut un succès immédiat auprès du public, il se hissa à la première place de la liste des meilleures ventes du New York Times cette année-là.Les neuf autres titres qui suivirent, notamment Princesse Daisy (trad. Jean Rosenthalet, 2007, J’ai Lu) et À nous deux, Manhattan (trad. Jean-Paul Mourlon, 1988, le Livre de Poche) furent également de grands succès commerciaux. Les ouvrages de Krantz ont été traduits en 52 langues, et vendus à près de 85 millions d’exemplaires dans le monde. Sept de ses romans ont également été portés à la télévision en minisérie, dont plusieurs par son mari Steve Krantz, en tant que producteur exécutif.Ses romans autour de l’amour, du sexe et de l’argent mettaient en scène des héroïnes toujours riches, minces, intelligentes, ambitieuses et d’une beauté surnaturelle. Elle confie au magazine Town & Country en 1998 : « Je n’ai jamais écrit sur de vraies personnes. D’une certaine façon, j’écris des histoires d’Horatio Alger pour les femmes. »Ses titres s’articulaient autour d'une approche politique et sexuelle féministe, mais aussi rétrograde. Ses héroïnes sont des femmes de carrière qui sillonnent le monde du glamour de la mode, de l’art avec une sexualité débridée. Mais leur objectif premier est de trouver l’amour auprès d’un homme beau, viril et riche.Via The New York Times et CNN