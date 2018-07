Ariane Chemin et Raphaëlle Bacqué, Prix Mazières 2018 du livre politique

Les journalistes du Monde, Ariane Chemin et Raphaëlle Bacqué, ont reçu le Prix Bernard Mazières 2018 du livre politique pour leur ouvrage La Communauté, publié par les éditions Albin Michel. Remis depuis 2014 en mémoire de Bernard Mazières, journaliste politique assassiné en décembre 2010, il est décerné chaque année au meilleur livre aux thèmes politiques publié l'année passée.





Publié en janvier 2018, le livre d'Ariane Chemin et Raphaëlle Bacqué évoque la ville de Trappes, au centre de toutes les attentions, et, le plus souvent, des a priori.

Ariane Chemin et Raphaëlle Bacqué succèdent à Olivier Beaumont, récompensé en 2017 pour Dans l'enfer de Montretout (Flammarion).

Le résumé de l'éditeur pour La Communauté :

En apparence, c'est une ville. Elle sert de décor aux spectacles de Jamel Debbouze et aux raps de la Fouine, Benoît Hamon croyait en faire son laboratoire présidentiel. De Los Angeles ou de Dubaï, Omar Sy et Nicolas Anelka ne la quittent pas des yeux. Elle détient le record européen de départs en Syrie. Grands reporters au Monde, Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin ont choisi Trappes, ce petit bout de banlieue française, pour raconter le monde d'aujourd'hui. Elles en tirent une enquête sidérante, haletante comme une série contemporaine, où les personnages ont une sacrée dégaine, une tchatche d'enfer et trompent la mort en jouant avec le réel.

Ariane Chemin, Raphaëlle Bacqué - La Communauté - Albin Michel - 9782226319104 - 20 €