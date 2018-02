Arles se livre et célèbre le plaisir de lire

Pour la première édition du festival, Arles se livre, c’est toute la ville qui se mettra à la page du 22 au 25 février 2018. L'évènement est organisé par le service de la Culture en partenariat avec l’Office du tourisme, soucieux de montrer qu’Arles vaut le déplacement, et ce, avant le printemps.









C’est la lecture sous toutes ses formes, des plus courantes aux plus incongrues, qui sera à l’honneur dans toute la ville au cours des quatre jours du premier chapitre de cette manifestation. Tous les acteurs du livre seront eux aussi à l’honneur. Lecteurs, éditeurs, auteurs, tous les amoureux des mots seront célébrés par des spectacles, des ateliers, des rencontres, des foires au livre et bien plus.

Arles veut apparaître comme ville de la lecture, mettant en avant la présence de la quasi-totalité des métiers de la filière du livre, mais aussi de ce qu’il se passe ensuite. Les organisateurs veulent favoriser la lecture : « en petit comité ou dans la salle du théâtre, au café ou à la médiathèque, à l'école ou au musée, dans les rues, sur les places ou dans l'intimité d'une chambre... Les mots, les phrases, les vers se chuchoteront, se déclameront ou se “slammeront” ».

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Arles est déjà connue pour ses monuments et son histoire. Riche de nombreuses manifestations culturelles autour de l’art et de la photographie, la ville a plus à offrir que les courses camarguaises et la littérature taurine. Et c’est toute la cité qui s’y met pour le prouver : restaurants, hôtels, galeries d’art ou même salon de coiffure, le festival promet quatre jours au cours desquels la lecture reprend ses droits.



Les grands noms du secteur comme Actes Sud, Harmonia Mundi Livre, le Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL), mais aussi des acteurs plus discrets comme la Fondation Vincent Van Gogh Arles, Voies Off, Phonurgia Nova qui ont leur propre activité d’édition soutiendront également les manifestations. Arles se livre pour la première fois et c'est tout un programme (que vous pouvez retrouver ci-dessous).