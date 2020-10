Arnaud Malherbe et Marion Festraëts distingués pour la série Moloch (Arte)

La série créée et réalisée par Arnaud Malherbe à été coécrite avec Marion Festraëts auteure d’Entre les lignes ou encore de Dimitri Bogrov. Ce thriller fantastique qui met en scène Olivier Gourmet et Marine Vacth est déjà disponible en intégralité sur ARTE.TV, avant sa diffusion à l’antenne à partir de jeudi prochain 22 octobre à 20 h 55.Ce n’est pas la première fois que Malherbe et Festraëts travaillent ensemble, le duo est également à l’origine de la série Chefs.Moloch nous plonge dans une ville de bord de mer industrielle dans laquelle des inconnus prennent feu de manière inexplicable. Louise, une jeune journaliste (Marine Vacth) et Gabriel, un psychiatre endeuillé (Olivier Gourmet), mènent l’enquête.La série est une coproduction ARTE France, CALT Studio et Belga Productions.