Arte diffuse A Young Doctor’s Notebook, d'après Mikhaïl Boulgakov

Interprété par Daniel « Harry Potter » Radcliffe, le jeune médecin soigne comme il le peut les paysans pauvres de la région. Dépassé par des situations plus grotesques les unes que les autres, il se réfugie rapidement dans la morphine et un dialogue aussi halluciné que jubilatoire avec l’homme plus mûr qu’il est devenu, incarné par Jon Hamm (Mad Men). Portant un regard à la fois satirique et mélancolique sur ce quotidien, cette série ravageuse joue la carte des quiproquos, des cas médicaux outranciers et des boucheries chirurgicales, teintant d’un humour très British les désarrois de son trop humain héros russe.

< >

Les huit épisodes de cette série s’inspirent des nouvelles, en partie autobiographiques, que Mikhaïl Boulgakov a réunies dans Récits d’un jeune médecin, Morphine et Les aventures singulières d’un docteur, ouvrage traduit en français par Paul Lequesne aux éditions Le Livre de Poche.Le synopsis de la série :Le scénario, adapté de l'œuvre de Boulgakov, est signé par Mark Chappel, Shaun Pye et Alan Connor. Quant à la réalisation des épisodes des deux saisons de la série, elle a été confiée à Alex Hardcastle et Robert McKillop.Au casting, outre Daniel Radcliffe, on retrouve donc Jon Hamm, Rosie Cavaliero, Adam Godley et Vicki Pepperdine. La série a été produite par Big Talk Productions, pour Sky Arts, et compte 8 épisodes de 23 minutes chacun.Pour la découvrir, c'est à cette adresse