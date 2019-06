Arte lance une application web interactive qui questionne nos intuitions morales

Cette expérience interactive est inspirée d’un livre de Ruwen Ogien, L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale, publié chez Grasset en 2011. Elle a été imaginée par Florent Maurin (coauteur de la fiction interactive : Enterre-moi mon amour) et coécrite avec le philosophe Ollivier Pourriol.Elle a pour but d’interroger l’éthique et la morale de nos choix. Le parcours compile diverses expériences comme celle de Milgram (Obéiriez-vous à un ordre contraire à la morale ?) ou celle du « tramway fou » (Tueriez-vous une personne pour en sauver cinq ?).L’utilisateur est confronté à différentes situations, et doit choisir entre plusieurs alternatives. Les décisions seront commentées en vidéo par le Youtubeur Monsieur Phi, docteur en philosophie qui cumule plus de 100.000 abonnés à sa chaîne. Et seront finalement comparés en datavisualisation avec celles de l’ensemble des participants.Selon un communiqué d’Arte c’est « une manière inédite de nous familiariser avec les différentes théories de la philosophie morale, et d’interroger les ressorts de nos actions en montrant qu’un geste héroïque ou une aimable attention doit parfois davantage à un contexte qu’à la vertu ».Pour expérimenter La morale de l’histoire, il suffit de se rendre sur le site d’Arte