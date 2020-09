ARTE rend hommage à l'acteur Michael Lonsdale

Calcutta, 1937. Anne-Marie Stretter, épouse de l’ambassadeur de France en Inde, noie l’ennui de son existence dans de vagues histoires d’amour avec des diplomates de passage. Un soir, lors d’une réception, dans la torpeur de la mousson, le vice-consul de France à Lahore lui déclare son amour passionné, devant l’assemblée des convives scandalisée. Le lendemain, Anne-Marie a mystérieusement disparu…

Après être revenue sur la carrière de l’acteur à travers un Blow Up , ARTE diffusera India Song pour lui rendre hommage. Sorti en 1974, le film est réalisé par Marguerite Duras d’après sa pièce éponyme. Au casting, on compte Michael Lonsdale évidemment, mais aussi Delphine Seyrig, Mathieu Carrière, Claude Mann, ou encore Vernon Dobtcheff.Organisé comme un film muet sur lequel s’agenceraient de multiples voix, à mi-chemin entre cinéma et littérature, India Song est une œuvre étrange, poétique et envoûtante. Marguerite Duras récuse aussi bien la logique narrative que la représentation réaliste.Un film culte, envoûtant et obsédant, auquel on succombe toujours avec délice, bercé par la musique sublime de Carlos D’Alessio. La narration durassienne, sublimée par la photo de Bruno Nuytten, laisse un souvenir indélébile et lancinant.France 5 rendra également hommage au comédien lundi 28 septembre en diffusant le film des Des Hommes et des Dieux dans Place au cinéma présenté par Dominique Besnehard.