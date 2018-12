Arte rend hommage à Marceline Loridan-Ivens

Marceline Loridan-Ivens, à droite (Fondapol - CC BY-NC-ND 2.0)

Sur la scène du Forum des images, à Paris, en ce 30 octobre 2014, la dame, alors âgée de 86 ans, n’a rien perdu de son humour et de son tempérament. Elle avait déjà présenté son récit autobiographique dans Ma vie balagan (Robert Laffont, 2008). Le mot balagan signifiant, par ailleurs, "bordélique” en hébreu.Née en 1928 de parents juifs polonais, elle rejoint rapidement la France à leurs côtés pour échapper à la persécution des Juifs qui s'était intensifiée dans les années 30. En pensant trouver refuge en France, Marceline Loridan-Ivens sera arrêtée avec son père le 29 février 1944, à 15 ans, et déportée à Auschwitz-Birkenau. “L’inhumanité commence à Bobigny dans les wagons à bestiaux”, raconte-t-elle.Ce dialogue complice avec Yves Jeuland dessine le portrait d’une forte personnalité, humaniste, passionnée, provocatrice et rageuse. Marceline trouvera sa voie dans le documentaire et également au côté de son mari : le cinéaste Joris Ivens, avec qui elle coréalisera dix-huit films dont Le 17e parallèle, Une histoire de vent.Joyeuse et émouvante, cette soirée promet au public une liste d’archives, d’extraits de films et de chansons françaises et yiddish interprétées par Eric Slabiak et ses musiciens.Ce documentaire est diffusé en marge de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, le 27 janvier prochain.