Arte s'offre une année de bandes dessinées

À compter d'aujourd'hui et jusqu'à la Saint Sylvestre, à peu près, ARTE met un coup de projecteur sur des artistes du 9e art et propose une collection spéciale avec une centaine de programmes, disponibles sur arte.tv.La chaîne accompagnera les auteur.e.s de bande dessinée et valorisera leur talent à travers des programmes originaux mêlant séries, documentaires, webcréations, romans graphiques…Sur Arte.tv une collection numérique composée de documentaires, interviews et séries animées est d'ores et déjà disponibles. Elle est organisée sous plusieurs rubriques :– Les cours de dessin (avec Zep, Tebo, Marguerite Sauvage…)– Portraits d’auteurs (René Goscinny, Wolinski, Emil Ferris, Enki Bilal…) et un carnet de voyage de Joann Sfar sur Hawaï.– les saisons 1 et 2 de Tu mourras moins bête d’après la BD de Marion Montaigne, présidente du jury à Angoulême cette année, ainsi que Silex and The City (Saisons 4 et 5) et 50 nuances de Grecs (Saison 1), adaptées des BD de Jul.– BD et politique (les migrants avec A bord de l’Aquarius de Marco Rizzo, la peine de mort avec L’abolition, le combat de Robert Badinter de Malo Kerfriden et Marie Gloris-Bardiaux Vaïente…)Plusieurs grands rendez-vous programmés à l’antenne, et toujours disponibles sur arte.tv, prolongeront la célébration – avec notamment la diffusion des nouvelles saisons inédites des séries animées incontournables de la chaine, comme la saison 3 de Tu mourras moins bête, adaptée de la bande dessinée de Marion Montaigne, qui sera disponible dès lundi 2 mars à 20h50.La saison 2 de 50 nuances de Grecs, tirée de la bande dessinée co-écrite par Jul et Charles Pépin sera diffusée en septembre. Enfin, le nouveau projet De Gaulle à la plage, d’après la BD de Jean-Yves Ferri (Dargaud, 2007), sera disponible en fin d’année.D’autres nouvelles réalisations verront aussi le jour, tels les documentaires d’animation Les Damnés de la Commune, d’après la BD de Raphaël Meyssan publiée chez Delcourt, ainsi que Le Parfum d’Irak de Feurat Alani, qui fait suite au roman graphique paru aux éditions Nova en 2018, et à la websérie documentaire éponyme.