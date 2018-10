Arthur Macua, Grand Prix de la 6e Journée du Manuscrit Francophone

Pour sa sixième édition, la Journée du Manuscrit Francophone avait ouvert les portes du théâtre du Gymnase Marie-Bell. Plus de 500 invités sont venus assister à une remise des prix, orchestrée par Aurélien Ventura. Sur scène, humour, chanson, théâtre, émotion. Et six auteurs récompensés.



Le grand prix Arthur Macua pour son livre





Ils étaient six artistes, venus pour remettre les différents prix : Fabienne Thibeault, pour le Roman, Denis Maréchal, pour le Policier, Smaïn, pour le Témoignage, Firmine Richard pour l’Essai, Hervé Vilard pour la Poésie et Gérald Dahan pour la Science-fiction.

Chacun a régalé le public d’une intervention dans sa plus grande spécialité : Smaïn a témoigné de son affection profonde pour le français, lui originaire d’Algérie, avec une histoire toute personnelle sur ses rêves de comédiens.

Gérald Dahan s’est lancé dans une imitation parodique et corrosive d’Emmanuel Macron, tour à tour baptisé Sa Majesté, Votre Éminence ou Sa Sainteté. Et Denis Maréchal, avec une énergie et quelques sourires, a gagné le cœur du public.



Bien entendu, Hervé Vilard, Fabienne Thibeault et Firmine Richard ont interprété plusieurs chansons – la reprise par la salle de Capri c’est fini laissait entrevoir une vibrante émotion. L’ensemble fut guidé par Aurélien Ventura, en maître de cérémonie, tour à tour chanteur – en ouvrant avec Charles Trenet et L’âme des poètes, pour conclure sur La Bohême d’Aznavour.

A l’entrée du théâtre du gymnase les auteurs de la Journée du manuscrit francophone @JDM_franco #journeedumanuscrit @Theatre_Gymnase pic.twitter.com/ke74bwestD — ActuaLitté (@ActuaLitte) October 24, 2018



Les comédiens Aurélie Wiik et Alain Pochet, qui jouent la pièce de Jean d’Ormesson actuellement au théâtre, en ont proposé un extrait. La conversation raconte un échange entre Napoléon Bonaparte et Jean-Jacques Régis Cambacérès, son deuxième consul, quand le premier va lui faire part de son désir de devenir empereur.

Et théâtre encore, Roxane Davidson, Élisa Birsel et Kevin Gouabault ont interprété un extrait du Dom Juan de Molière. Révélations du Festival d’Avignon, ils ont su mêler humour et désir...

Pourquoi la Journée du Manuscrit Francophone ? « Parce que publier un livre est un droit pour un auteur. Parce qu’éditer ses auteurs est un devoir pour une culture. Pour défendre la diversité culturelle. Pour diffuser la pensée et la connaissance. Pour tarir les sources de l’obscurantisme et de l’intolérance. »







Les lauréats de la 6e édition de la Journée

Au terme de cette 6e Journée du Manuscrit Francophone, le Grand Prix du Jury est attribué à Arthur Macua pour son livre De profundis II - Pensées d’un jeune diplômé naufragé de l’emploi.



Les 6 Prix Littéraires sont attribués à :



Témoignage :

Arthur Macua (France) pour son livre De profundis II - Pensées d’un jeune diplômé naufragé de l’emploi

Roman :

Alexa Keas (Togo) pour son livre La veuve des nuits de noces

Poésie :

Keltoum Deffous (Algérie) pour son livre Mon poème de demain

Policier :

Arlette Lameyre (France) pour son livre Drame au prieuré

Essai :

Mohamed Koursi (Algérie) pour son livre Journalistes en Algérie

Science fiction :

Laurence Qui-Elle (France) pour son livre La Masculine



Pour cette Journée du Manuscrit Francophone, 300 livres ont été publiés de 29 pays.

La cérémonie était une grande réussite devant près de 500 personnes dont 115 auteurs de toute la francophonie. 20 pays étaient représentés dont 11 par leurs Ambassadeurs, l'Unesco, l'Organisation internationale de la Francophonie, la Mairie de Paris, ainsi que des députés et sénateurs français.

La Journée du Manuscrit Francophone est organisée par les Editions du Net en partenariat avec ActuaLitté et le Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire.



On pourra retrouver l'ensemble de la soirée en photo (© Jean Eckian)



< >