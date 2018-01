Aslı Erdoğan présidente d'honneur de la Foire du Livre de Bruxelles

La 48e Foire du Livre de Bruxelles, qui se déroulera du 22 au 25 février prochain, sera accessible gratuitement et aura pour thème : « sur la route », rappelant non seulement l'oeuvre de Jack Kerouac, mais aussi le fait que cette édition est placée sous le signe de la liberté – notamment la liberté d'expression. Quoi de plus emblématique donc que d'avoir pour présidente d'honneur Aslı Erdoğan ?

Aslı Erdoğan et François Nyssen, ActuaLitté CC BY SA 2.0





« Sa présence, hautement symbolique, au cœur de l’Europe, a d’autant plus de sens que la Foire défend un thème aussi fort et puissant que Sur la route. Sa venue tout à fait exceptionnelle doit résonner comme un message, celui de l’engagement sociétal que revendique la Foire du Livre. » C'est ainsi que Gregory Laurent, Commissaire général de la Foire, commente la nomination d'Aslı Erdoğan, qu'il sera possible de rencontrer lors de l'événement.

Née en 1967 à Istanbul, cette dernière écrit depuis l'âge de dix ans. Elle étudie la physique nucléaire, mais continue d'écrire. Ses textes sont primés et en 1994, elle décide de se consacrer totalement à ses ouvrages comme La ville dont la cape est rouge ou Les oiseaux de bois, traduit en neuf langues.

Opposante au régime turc, elle est devenue un symbole de l'oppression qui règne dans son pays. Elle passe plusieurs mois en prison, sur l'ordre du président turc Recep Tayyip Erdogan, suite au coup d’État de juillet 2016. Elle est remise en liberté sous contrôle judiciaire, après plus de quatre mois d'incarcération pour délit d'opinions.

Cependant, elle est toujours en procès, accusée d'appartenir à une organisation terroriste, et encourt une peine de prison à vie. Cela est dû notamment à ses chroniques dans le journal pro-kurde Özgür Gündem, que l'on retrouve dans le recueil Le silence même n’est plus à toi publié chez Actes Sud dans une traduction de Julien Lapeyre de Cabanes. Dernièrement, elle reçoit le Prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 2018.

En plus de cette invitée de marque, il sera possible de rencontrer d'autres auteurs belges, internationaux ou français tels que : Enki Bilal, Amélie Nothomb, Eric Vuillard, Olivier Guez, Jean-Luc Coatalem, Patrick Roegiers, Sébastien Ministru, Thomas Gunzig, Philippe Manoeuvre, Hubert Reeves, Katherine Pancol, Jean Teulé... Et encore d'autres écrivains jeunesse comme Xavier-Laurent Petit, Muriel Zürcher, Marie Chartres...

Dans les nouveautés : une scène sera dédiée aux Lettres d’Afrique-Caraïbes-Pacifique, une Chasse aux livres de Bruxelles sera organisée, et un nouvel espace, le Palais des Imaginaires, sera consacré à la bande dessinée, aux technologies récentes, à la musique, au théâtre et aux arts plastiques.

Bien d'autres événements sont à prévoir : la remise du prix Libbylit, des rencontres pour la jeunesse autour de l’Afrique, des rencontres pour penser l'Europe, une scène autour du polar d’ici et d’ailleurs, la troisième journée de la traduction littéraire autour du thème « Traduire, retraduire, adapter », la scène Fintro consacrée à la création...



Ci-dessous le programme de la Foire :