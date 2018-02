Assises de l'édition à Genève : toute la francophonie réunie, et au-delà

Pour leur quatrième année, les Assises de l’édition du Salon du livre de Genève déploient une importante programmation. Tout d’abord, la journée du 25 avril inaugurera les premières Assises du livre en Afrique. Le 26, l’accent sera porté sur l’édition suisse et francophone. Enfin, le vendredi 27 où libraires, éditeurs et traducteurs auront l’occasion d’échanger.



Première nouveauté, une journée consacrée à l’édition en Afrique. État des lieux, droits d’auteurs, mise en place de régulations, success-stories africaines, mesures de soutien seront étudiés lors de ce volet. Ce sera l’occasion de découvrir une étude portée par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, partenaire privilégié, sur les politiques publiques du livre sur le continent africain.



Des projets innovants et susceptibles d’avoir un impact bénéfique sur l’édition africaine et plus globalement francophone seront en outre présentés à ce moment.



La journée donnera également la parole à plusieurs représentants des pays africains – Côte d’Ivoire, Sénégal, notamment – dont les ministres de la Culture ont accepté de venir s’exprimer. Ils évoqueront les orientations en matière de promotion du livre, ainsi que les actions menées pour favoriser l’accès à la lecture.



Au cœur de la seconde journée, on retrouvera plusieurs tables rondes, ainsi que des ateliers autour des phénomènes de concentration, de mutualisation et de partage des savoirs et des compétences dans les divers métiers du livre.



Cette journée, qui est placée sous le parrainage de Denis Mollat (Librairie Mollat), rassemblera entre autres Pascal Vandenberghe (Payot Libraire), Pierre Coursières (Furet du Nord), Tristan Donzé (Éditions Torticolis), André Gstettenhofer (Salis Verlag), David Meulemans (Éditions les Forges de Vulcain), Audrey Martel (Libraire L’Exèdre), Sylvia Strazzeri-Ritton (Librairie Filigranes) et Joël Dicker (auteur).

Pour le 27 avril, le Salon a décidé de mettre les échanges entre professionnels au centre de son action (échanges, cœur, répétition). L’Alliance met en effet en place une session réservée aux professionnels du livre en Afrique. Cette session portera sur l’étude présentée et les évolutions qui pourront être sujet à réflexion ces prochaines années à Genève.



Dépasser les frontières



Répondant à la nécessité de donner aux éditeurs et libraires de mieux se connaître, la Fondation pour l’Écrit invite également dix libraires de France et Belgique, pour une rencontre privilégiée avec les éditeurs suisses romands. Avec le soutien de l’Association suisse des éditeurs, diffuseurs et libraires (ASDEL).



Son président, Olivier Babel, explique à ActuaLitté : « L’Association suisse des éditeurs souhaite tirer profit de la présence d’une dizaine de librairies étrangères (en particulier celles de France et de Belgique), invitées par la Fondation pour l’Écrit dans le cadre des Assises, pour mettre sur pied une tournée de l’édition romande vraisemblablement au printemps 2019. Elle mettra en valeur la production éditoriale récente, y compris celle d’auteurs suisses publiant à l’étranger, prioritairement dans les domaines littérature, essais et jeunesse. »



Et de souligner : « Un tel projet ne peut se construire que si des contacts préalables existent, que des relations personnelles sont établies et que les libraires sont convaincus de l’intérêt d’une telle opération : il faut leur donner envie ! »

Enfin, et en vue de l’invitation faite au Canada par la Foire du livre de Francfort pour l’édition 2020 de sa manifestation, une session de travail entre éditeurs québécois et traducteurs de Suisse et d’Allemagne a été mise en place. Québec Édition, le Collège de Traducteurs Looren de Zurich et Centre de de traduction littéraire de Lausanne (CTL-UNIL) sont à l’origine de cette rencontre inédite, organisée par le Salon du livre.



Quelques temps forts en avant-première



Parmi les temps forts des Assises, des ateliers animés par des experts, avec la participation de nombreux professionnels. Avant-goût :



Mercredi 25 avril – Accès aux marchés du livre suisse et français ? Un atelier animé par Laurence Hugues, avec la présence de Matthias Echenay (expert en diffusion chez Axiales), Jean-Baptiste-Dufour (directeur, Servidis), Renny Aupetit (Libraire, Comptoir des lettres/Comptoir des mots).



Jeudi 26 avril – : Quand l’union fait la force : mutualisation des ressources entre éditeurs. Atelier animé par Nicolas Gary, ActuaLitté, avec l’intervention d’éditeurs suisses, africains et français qui ont choisi la voie du partage des compétences : les Insécables, les Swiss Independant Publishers (SWIPS), le collectif « Ensemble pour mieux publier » (Éditions Anne Carrière/Groupe Média Participations) et l’Alliance des éditeurs d’Afrique centrale, l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL).



Jeudi 26 avril – Bibliothèques : Accès, partage et diffusion des savoirs. Un atelier animé par Lionel Maurel, juriste, bibliothécaire et expert reconnu des creative commons, qui dialoguera avec Mirela Roncevic (No Shelf Required, Croatie), Julia Cutruzzola (Interbiblio, Bibliothèques interculturelles de Suisse), Christopher Platt (New York Public Library) et Michel Gorin (Association genevoise des bibliothécaires diplômés en information documentaire et enseignant à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale).



Le programme complet des Assises sera présenté en détail fin février. Pour tout renseignement, contacter pro@salon-du-livre.ch. Pour recevoir les informations professionnelles, ce sera à cette adresse.





