Assises de l'édition au Salon du livre de Genève : trois journées professionnelles

La 32e édition du Salon du livre de Genève se tiendra du 25 au 29 avril 2018 à Palexpo. Outre la dimension publique, qui mettra à l’honneur le canton du Valais et la ville de New York, sont organisées trois journées réservées aux professionnels du monde du livre suisse, francophone et international. Les 4e Assises de l’édition offriront cette année une vaste palette d’activités.





Cette année prend place une journée dédiée au livre et à l’édition en Afrique, le mercredi 25 avril. Elle vise à réunir les professionnels du continent autour des grands défis, évolutions et perspectives d’avenir auxquels ils font face, ceci via des débats, entretiens, allocutions.



Ce volet sera honoré par la présence du Ministre de la culture et de la francophonie de Côte d’Ivoire, Monsieur Maurice Bandaman, ainsi que les Ministres de la culture du Sénégal, du Maroc et de Michael Moller, directeur général des Nations Unies.



Les Assises de l’édition suisse et francophone du jeudi 26 avril aborderont les phénomènes de concentration, de mutualisation et de partage des savoirs et des compétences dans les divers métiers du livre. Les professionnels se retrouvent pour discuter des changements qui affectent leurs activités. Cette journée est placée sous le parrainage de Denis Mollat et bénéfice de la participation de trois professionnels américains.



Deux ateliers d’experts sont proposés dans la matinée :



• La mutualisation des ressources entre éditeurs

• Le partage des savoirs et des compétences au sein des bibliothèques

La matinée du vendredi 27 avril sera articulée autour d’une session organisée par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants sur l’avenir de l’édition en Afrique et la venue à Genève de 10 libraires francophones invités pour rencontrer les éditeurs suisses et tout autre professionnel désireux de leur présenter sa production éditoriale. Des traducteurs germanophones de Suisse et d’Allemagne viennent finalement à la rencontre des éditeurs québécois présents au salon.



Comme les années précédentes, l’entrée est libre, mais sur inscription préalable. Un petit-déjeuner est offert avant les débats, et un déjeuner est également proposé. Le formulaire d’inscription se trouve ici et plus d'informations sont données à cette adresse.



Les programmes des trois jours des Assises de l'édition sont à retrouver ci-dessous. ActuaLitté est partenaire des Assises de l'édition.