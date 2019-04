Assises de l’édition du salon du livre de Genève : l’avenir au programme

Pour la 5e année consécutive, les assises de l’édition sont organisées lors du salon du livre de Genève. Durant trois journées – du 1er au 3 mai – seront proposés tables rondes, face-à-face et ateliers autour du thème « Le livre par-delà les frontières ».





Frontière est à interpréter au sens large du terme : frontière territoriale, physique, économique, mais aussi culturelle et morale. En 2019, les assises de l’édition se sont donné pour mission d’identifier les obstacles et les difficultés qui freinent, voire empêchent le voyage du livre du Nord au Sud et du Sud au Nord.



Une fois les problèmes mis en lumière, les intervenants auront la tâche de réfléchir ensemble à des pistes inexplorées et proposer les solutions qui leur permettront de franchir certaines de ces barrières.



Le livre par-delà les frontières



Dans le cadre des secondes assises du livre en Afrique, qui se tiendront le mercredi 1er mai et seront inaugurées par Jacques Glénat, seront présentés trois projets innovants, susceptibles d’avoir un impact sur le futur de l’édition sur le continent tout comme dans le reste de l’espace francophone.



Hicham Houdaïfa, cofondateur de la maison d’édition En toutes lettres, reviendra sur le lancement d’Openchabab, programme inédit de formation à destination des jeunes journalistes et citoyens engagés du Maroc (voir Openchabab).



Rosine Zadi et Corentin Emery, déjà à l’origine de la Kora, dévoileront Nakiri, « première station de travail et place de marché en ligne qui facilite le travail des responsables de droits au sein des maisons d’édition ».



Gilles Herman, directeur général des éditions québécoises du Septentrion, expliquera comment le projet TAMIS emploie les nouveaux développements en intelligence artificielle pour générer des métadonnées associées à des titres, et ainsi améliorer la découvrabilité du livre (retrouver le projet Tamis).

À noter également l'intervention par téléphone de Chidi Nwaogu, cofondateur et président directeur général de la plateforme nigériane d’édition et de diffusion numérique de livre et de musique Publiseer. Société créée en 2017 à Lagos par deux frères jumeaux, Publiseer connait depuis lors un succès fulgurant, ceci grâce à un modèle économique original et une compréhension approfondie des marchés du livre. (découvrir Publiseer)



Les assises de l’édition - 1, 2 et 3 mai 2019, Centre de congrès de Palexpo, Genève.



Toutes les informations et les programmes détaillés des trois jours d’assises de l’édition sont à retrouver ici.

ActuaLitté est partenaire des assises de l’édition.