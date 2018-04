Assises de l'édition francophone : volet professionnel du salon du livre de Genève

Premières Assises du livre en Afrique, intervention exceptionnelle de professionnels américains, rencontre entre libraires francophones et éditeurs suisses romands ou encore rendez-vous entre des traducteurs germanophones et des éditeurs québécois: les Assises de l’édition 2018 seront sans nul doute transnationales.





Grâce à l’implication des organisations internationales, professionnelles et la collaboration de fidèles partenaires de la Francophonie, les trois jours d’Assises seront rythmés par des temps forts uniques et des activités novatrices. Tour d’horizon.



Deux ateliers, le jeudi 26 avril



L’atelier «Quand l’union fait la force: mutualisation des ressources entre éditeurs» animé par Nicolas Gary (ActuaLitté) réunira des professionnels d’horizons divers: Ursi Anna Aeschbacher (Verlag die brotsuppe et Swiss Independent Publishers), Sylvie Ntsame (éditions Ntsame et Alliance des éditeurs de l’Afrique centrale), Richard Prieur (Association nationale des éditeurs de livres), Stephen Carrière (éditions Anne Carrière), Alexandre Grandjean (éditions Hélice Hélas et Les Insécables) et Simon de Jocas (éditions les 400 coups et Québec Édition).



L’atelier «Bibliothèques: Accès, partage et diffusion des savoirs» animé par Francesco Pisano (directeur de la Bibliothèque des Nations Unies à Genève) donnera la parole à quatre intervenants aux parcours variés: Christopher Platt (Chief Branch Library Officer, New York Public Library), Mirela Roncevic (directrice éditoriale, No Shelf Required et fondatrice du Free Reading Zone Project), Julia Cutruzzolà (Bibliothèques interculturelles de Suisse) et Michel Gorin (bibliothécaire et chargé d’enseignement à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale de Genève).



La Journée du Manuscrit Francophone, par Henri Mojon, les Éditions du Net (13h45)La Liseuse Adiflor, par Laurent Catach, consultant en édition numérique (14h15)YouScribe, la bibliothèque numérique, par Juan Pirlot de Corbion, PDG de YouScribe (15h00)Impression à la demande: un projet de l'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), par Gilles Herman, éditions du Septentrion et membre du comité numérique de l’ANEL (16h)Wespr, la plateforme d’édition collaborative, par Olivier Sarrouy, Wespr (17h)

Des initiatives qui mettent en contact des professionnels





Les premières Assises du livre en Afrique le mercredi 25 avril permettront aux professionnels du continent d’échanger sur les questions contemporaines liées à l’édition en Afrique via des débats, rencontres et allocutions de personnalités officielles.L’après-midi du jeudi 26 avril sera sous le signe de l’échange, de la réflexion et du témoignage à travers des face-à-face entre libraires, éditeurs et auteurs, avec l’intervention de professionnels américains sur le thème de la mutualisation des ressources et des savoir-faire.Le vendredi 27 avril sera articulé autour de trois temps: une rencontre inédite entre une dizaine de libraires francophones de France de Belgique et du Québec, et les éditeurs suisses romands ; une session organisée par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants sur les politiques publiques du livre en Afrique.Enfin, un rendez-vous entre des traducteurs germanophones de Suisse et d’Allemagne et des éditeurs québécois en vue de la mise à l’honneur du Canada à la Foire de Francfort en 2020.

Des partenaires de choix

Les infos pratiques

Un appui sans faille des autorités suisses: l’Office fédéral de la culture et le Département fédéral des affaires étrangèresUne collaboration renouvelée avec la Chambre de commerce, d’industrie et des services de GenèveUn soutien accru de l’Organisation internationale de la Francophonie, qui convie le Salon du livre et ses invités des Assises du livre en Afrique pour un débat-réception au Palais des Nations Unies le 24 avrilLa présence de Monsieur Michael Møller, directeur général de l’ONU à GenèveLes contributions d’organismes professionnels : l’Union internationale des éditeurs, l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelleLes déjeuners du mercredi 25 et du jeudi 26 avril sont payants (CHF 60) et sur inscription Les petits déjeuners sont offerts avant les débatsL’accès au Salon du livre est libre le 25 et le 26 avril une fois l’ inscription aux Assises effectuée