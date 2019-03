Assises de l'édition, rendez-vous des professionnels, 1er au 3 mai 2019, à Genève

Pour la 5e année consécutive, les assises de l’édition créent l’émulation chez les professionnels du livre. Ville multiculturelle et ouverte sur le monde, Genève est le point de ralliement idéal pour encourager la mise en réseau et les échanges entre les représentants de l’interprofession, réunis pour le 33e salon du livre de Genève.



Les assises de l’édition offrent lors de trois journées un programme axé sur les problématiques contemporaines auxquelles est confrontée l’industrie du livre.





© Patrick Roy





Entretiens, face-à-face, ateliers interactifs, tables rondes et moments informels propices au réseautage se succéderont autour de la thématique Le livre par-delà les frontières. Il s’agira de mieux appréhender les multiples barrières freinant le voyage de l’écrit et définir les méthodes et outils permettant de les franchir.



Suite à l’écho retentissant des premières assises du livre en Afrique en 2018, le continent est à nouveau à l’honneur: un moment opportun pour rappeler la richesse de la production éditoriale africaine, ainsi que les mutations que connait le marché du livre de Casablanca à Harare. Jacques Glénat inaugurera les assises de l’édition le mercredi 1er mai : une journée placée sous le signe de L’Afrique des possibles.



La matinée du jeudi 2 mai s’articulera autour de deux ateliers, Bibliothèques, la transhumance numérique et Vendre et acheter le livre en Francophonie. L’après-midi sera dédiée aux outils de soutien à l’édition et à la promotion de la lecture, session organisée en collaboration avec la Conférence intercantonale de l’Instruction publique de Suisse romande et du Tessin. Une occasion de revenir sur Livre + et établir des parallèles entre les différentes politiques publiques régionales du livre.



Vendredi 3 mai débutera par le petit déjeuner des libraires francophones et des éditeurs romands. Le programme, mené avec l’Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires (ASDEL), accueillera onze libraires de France, de Belgique, du Québec, de Barcelone et de Londres.



Les libraires pourront aussi découvrir le salon et ses trésors littéraires et échanger avec leurs homologues romands. Au programme également de cette troisième journée : le volet traduction littéraire qui permettra aux éditeurs québécois et belges de rencontrer éditeurs et traducteurs germanophones de Suisse et d’Allemagne.





Les assises de l’édition du salon du livre de Genève – 1, 2 et 3 mai 2019, Centre de congrès de Palexpo. Informations et programme détaillé.