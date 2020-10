Assistez au Salon du livre de Montréal où que vous soyez

Les organisateurs invitent les lecteurs à retrouver auteurs et autrices préférés dans une série de tables rondes et discussions en ligne où seront abordées des thématiques comme le féminisme, la diversité et la famille. Des lectures publiques extérieures et des expositions sont prévues dans la ville dans « le respect total des mesures sanitaires en vigueur. »Pour les amateurs de dédicaces, le salon mettra en place des rencontres en vidéo-conférence exclusive avec les auteurs. Les participants pourront profiter, seuls ou en petit groupe, d’un moment en tête à tête avec leurs écrivains ou écrivaines préférés. Si les ouvrages ne pourront être directement signés, ces rencontres se proposent de remplacer les échanges privilégiés vécus lors des séances de dédicaces traditionnelles.La programmation du salon et notamment le nom des auteurs et autrices participant à ces rencontres seront dévoilés le 27 octobre prochain. Pour plus de détail, rendez-vous sur la page Facebook de l’évènement.