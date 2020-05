Astérix et Obélix : le tournage du film de Guillaume Canet repoussé à 2021

En octobre dernier, le réalisateur des Petits Mouchoirs avait annoncé son nouveau projet. Intitulé Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu, il s’agissait d’une production inédite des Irréductibles, en prises de vue réelles. Cependant, le film ne devrait pas voir le jour de sitôt : les producteurs ont décidé de repousser la date du tournage.





Une décision qui a été prise pour des questions sanitaires évidentes, mais aussi budgétaires. « Notre film resterait un trop gros risque à assurer dans la période pour les-dites assurances, puisque le budget est d’environ 60 M€ » a expliqué le producteur au



De plus, alors qu’une partie du tournage devait avoir lieu en Chine et au Maroc, Alain Attal pointe encore « trop d’incertitudes sur l’ouverture des frontières ». « Nous avons des achats de costumes en provenance de l’étranger et des comédiens chinois qui doivent tourner en France », souligne-t-il.

Le géant du streaming, partenaire du film de Guillaume Canet



Malgré ces nouvelles peu réjouissantes, Alain Attal affirme avoir le soutien de ses partenaires. TF1, Canal+, OCS et Netflix « maintiennent leurs engagement et engouement » explique-t-il, sans relever l’arrivée plutôt étonnante de la plateforme américaine.



La préparation d’Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu compte 25 semaines dont 11 ont déjà été effectuées. Le tournage, lui, devrait durer 70 jours.



Asterix, irréductible gaulois,

mais solidaire des hôpitaux de Paris



Pour rappel, Guillaume Canet qui officie déjà derrière la caméra, incarnera Astérix aux côtés de Gilles Lellouche qui se glissera dans le rôle de son fidèle acolyte, Obélix. Le scénario est assuré par Philippe Mechelen et Julien Hervé ainsi que Guillaume Canet.