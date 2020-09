Astérix, Mickey, Alf ou C-3PO : mort de Roger Carel, doubleur de génie

crédit photo : NKA TV

Carel, c’est l’homme de l’ombre, la voix qui double et donnait vie : parmi les créatures qu’il incarna, on compte Astérix, évidemment, mais également Mickey Mouse, ou encore l’alien mangeur de chats, Alf. Et puis, Winnie l’Ourson, Capitaine Caverne, et Hercule Poirot. Il fut également la voix de Maestro dans les multiples dessins de la série Il était une fois.Acteur, mais également comédien entre 1949 et 1980, il fut présent sur petit écran, aussi bien que sur les grandes toiles.Mais il devint légendaire dans le doublage, comme cet aperçu le démontre : on ne compterait presque plus les films et dessins animés à qui il prêta sa voix.Au Parisien , son fils explique : « Nous n’avons pas souhaité communiquer sur son décès, pour préserver son épouse, fortement bouleversée. Nous ne souhaitions pas qu’elle soit assaillie de messages par les gens de la profession, ou des journalistes. »Les obsèques, qui se sont déroulées en Charente, rendirent sobrement hommage à ce comédien, qui a laissé dans l’histoire du cinéma une empreinte audible, à jamais.