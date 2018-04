Astro Boy, Tintin, Batman et Astérix : la BD dans tous ses états

La maison de vente aux enchères Artcurial annonce une vente exceptionnelle autour de la bande dessinée. « La BD dans tous ses états » aura lieu en deux parties, avec une première série de lots autour de l’univers du créateur de Tintin le 4 mai. La une seconde salve plus généraliste et internationale, interviendra le lendemain. Les amateurs découvriront notamment une planche originale du mangaka Osamu Tezuka.





Osamu Tezuka, Astro Boy (détail), 1956-1957





Le département Bandes dessinées d’Artcurial consacrera le premier week-end du mois de mai à la vente BD dans tous ses états. Au terme de trois jours d’exposition, le vendredi 4 mai dès 19h, 140 lots autour de l’univers d’Hergé, créateur de Tintin, seront proposés à la vente.



On notera la présence d’une sculpture en bronze grandeur nature (180 cm) de Tintin et de son fidèle compagnon Milou réalisée par l’artiste belge Nat Neujean, décédé en février dernier. Seront également présenté des illustrations d’Hergé datant de 1946 ou encore une sélection d’albums du reporter à la houppette comme Tintin au pays des soviets, Le lotus bleu ou encore l’Oreille Cassée.







Le lendemain ce sont 280 lots autour du neuvième art classique et contemporain qui seront présentés. Et, parmi eux, une première, une planche originale du manga Astro Boy, le célèbre petit robot d’Osamu Tezuka. Réalisée à l’encre de Chine et à l’aquarelle, elle fut publiée entre 1956 et 1957 dans le magazine japonais Shônen.



Expert Bandes dessinées chez Artcurial, Éric Leroy s’exprime pour l’occasion : « Pour la première fois, une planche d’Astro Boy est mise aux enchères. C’est un vrai plaisir de présenter une œuvre aussi exceptionnelle. Après les records de la BD européenne, il est temps pour le manga, indissociable de la culture japonaise moderne, de faire son entrée sur le marché des originaux. »



Astérix, Tintin et Batman



Mais la bande dessinée franco-belge ne sera pas en reste avec une planche originale de La Galère d’Obélix par Albert Uderzo, réalisé à l’encre de Chine et à la gouache. Sans grande surprise et pour notre plus grand plaisir, « on retrouve Astérix et Obélix en tête à tête, se querellant à propos de la paix romaine » précise la maison.







D’autres grands noms seront également présents comme par exemple Jean Giraud, alias Moebius, Jean Roba, Philippe Druillet, Olivier Ledroit, Jean-Claude Mézières, mais aussi Hugo Pratt. Ce sont plusieurs œuvres tirées des aventures de Corto Maltese qui seront exposées et mises aux enchères.



Une sélection de planches originales de Jean De Mesmaeker, plus connu sous le pseudo Jidéhem, sera présentée en hommage au dessinateur du journal Spirou. Collaborateur de Franquin, c’est ensemble qu’ils réaliseront plusieurs aventures de Spirou et Fantasio et de nombreux gags pour Gaston Lagaffe.





Et le comics sera pas en reste avec une illustration du dessinateur italien Gaetano Liberatore : la couverture pour le hors-série n°12 de Batman — L’Avocat du diable.