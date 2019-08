Atiq Rahimi présidera la 4e édition du festival Livres dans la Boucle

Festival de la rentrée littéraire, Livres dans la Boucle proposera des cafés littéraires, des performances, des concerts et des animations à destination de la jeunesse et du public scolaire.



Atiq Rahimi fera découvrir au public son œuvre littéraire et cinématographique au travers différents rendez-vous : entretiens, lectures, performances, et projection en avant-première de son prochain film Notre-Dame du Nil,



Cette édition 2019 accueillera de nombreux noms de littérature parmi lesquels Olivier Adam, Aurélien Bellanger, Sorj Chalandon, Cécile Coulon, Fatou Diome, Marin Fouqué, Sylvie Germain, Brigitte Giraud, Valentine Goby, Alexis Michalik, Mazarine Pingeot et Olivia Rosenthal.

Festival de la rentrée littéraire, Livres dans la Boucle proposera des cafés littéraires, des performances, des concerts et des animations à destination de la jeunesse et du public scolaire.Atiq Rahimi fera découvrir au public son œuvre littéraire et cinématographique au travers différents rendez-vous : entretiens, lectures, performances, et projection en avant-première de son prochain film Notre-Dame du Nil, diffusé récemment en ouverture du Festival international du film de Toronto.Cette édition 2019 accueillera de nombreux noms de littérature parmi lesquels Olivier Adam, Aurélien Bellanger, Sorj Chalandon, Cécile Coulon, Fatou Diome, Marin Fouqué, Sylvie Germain, Brigitte Giraud, Valentine Goby, Alexis Michalik, Mazarine Pingeot et Olivia Rosenthal.



Le président du Grand Besançon, Jean-Louis Fousseret, a déclaré : « Je suis ravi qu’Atiq Rahimi ait accepté notre invitation à présider la 4ème édition de Livres dans la Boucle. Grâce à lui, notre festival offrira une belle ouverture aux cultures du monde. Atiq Rahimi est déjà pleinement engagé dans la préparation de son programme avec les équipes du Grand Besançon. Nul doute qu’il sera un président humaniste et fera rayonner plus encore notre beau festival du livre. »



En 1984, Atiq Rahimi fuit l’Afghanistan en guerre pour le Pakistan puis la France où il obtient l’asile politique avant d’être naturalisé en 1996, année de la prise du pouvoir par les talibans dans son pays.



Il décide d’écrire sur l’Afghanistan et publie en 2000, Terre et Cendres (trad. Sabrina Nouri) aux éditions P.O.L. En 2008, il reçoit le prix Goncourt pour son roman Syngué sabour. Pierre de patience (P.O.L), qu’il adapte au cinéma en 2013 avec Golshifteh Farahani dans le rôle principal.



S’il jongle constamment entre le persan et le français au fil de ses œuvres, Rahimi passe aussi de la littérature au cinéma. Après ses études en audiovisuel à la Sorbonne, il réalise plusieurs films documentaires et obtient en 2004 le Prix du festival de Cannes, Regard vers l’Avenir, pour Terre et cendres adapté de son propre texte.