Atiq Rahimi réalise Notre-Dame du Nil, d'après Scholastique Mukasonga

Les films du Tambour et Chapter 2 coproduisent le nouveau film de l'écrivain et réalisateur Atiq Rahimi, qui sera distribué par Bac Films. Notre-Dame du Nil, une adaptation du roman de Scholastique Mukasonga publié en 2012 chez Gallimard, n'a pas encore de date de sortie.

Une image de Notre-Dame du Nil (Copyright Sophie Davin)

Le réalisateur de Terre et cendres et de Syngué Sabour, qui avait adapté deux de ses œuvres, a choisi un texte de Scholastique Mukasonga pour sa troisième adaptation. Notre-Dame du Nil, publié en 2012 par Gallimard, avait été salué par le Prix Renaudot 2012 et le Prix Océans 2013, entre autres.

Le scénario tiré du livre a été signé par Atiq Rahimi lui-même et Ramata Sy, coscénariste sur Sibel (2018).

Le synopsis du film :

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique « Notre-Dame du Nil », perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre coins du pays comme au sein de l’école grondent des antagonismes profonds, qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays.



Le tournage vient de démarrer, et l'on signale au casting Amanda Mugabekazi, Albina Kirenga, Malaika Uwamahoro, Clariella Bizimana, Belinda Rubango et Pascal Greggory.