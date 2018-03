Atteinte d'un cancer, une auteure reçoit un formidable témoignage d'amour des fans

L’auteure irlandaise Emma Hannigan se bat depuis 2007 contre le cancer. Après s’en être remise à neuf reprises, elle annonçait à ses fans le 16 février dernier sur son blog et sa page Facebook que les options de traitement avaient été finalement épuisées.

C’est en 2005 qu’elle avait été diagnostiquée porteuse du gène du cancer BRCA 1, portant à 85 % le risque de cancer du sein et à 50 % celui de cancer ovarien. Malgré la lourde chirurgie préventive qu’Emma Hannigan avait subie, se faisant retirer les deux seins, les trompes de Fallope et les ovaires, le cancer s’est déclaré pour la première fois deux ans plus tard et n’a cessé de récidiver depuis.

Suite à l’annonce tragique faite sur ses réseaux de son entrée en phase terminale, ses amis et auteurs parmi lesquels Anna McPartlin et Marian Keyes ont voulu faire un pied de nez au destin en offrant à leur amie une dernière victoire.

Anna McPartlin publiait ainsi sur Twitter le message suivant : « Letters to My Daughters d’Emma Hannigan est maintenant disponible en librairie. Emma n’est pas en mesure de promouvoir son travail elle-même, alors joignez-vous à nous. Achetez-le. Lisez-le. Faites-en la promotion. »

Et à Marian Keyes d’ajouter une description de l’ouvrage comme étant « un livre passionnant, qui se lit d’une traite, plein de convivialité et de sensibilité ».

L’initiative, soutenue par des librairies telles que Dubray Books, une des plus grosses chaînes du pays, a été un réel succès puisque moins de deux semaines plus tard le Guardian annonçait que Nielsen, l’organisme officiel mesurant les ventes de livre dans le pays, plaçait le roman d’Emma Hannigan en première place des ventes. Ce dernier s’était vendu à plus de 4000 exemplaires en une semaine à peine.