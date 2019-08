Atwood, Follett, Nesbø, Whitehead : une fête littéraire à la Foire de Francfort

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le samedi 19 octobre prochain, la Foire du Livre de Francfort organisera un grand gala littéraire avec une liste d'invités impressionnante : Margaret Atwood, Maja Lunde, Elif Shafak et Colson Whitehead. Tous ces auteurs évoqueront leurs prochains livres à paraitre, ainsi que des questions d'ordre plus général.Ken Follett, quant à lui, présentera son « Friendship Tour » , une tournée d'auteurs britanniques en Europe qui a pour but de rappeler pourquoi le Brexit est, fondamentalement, une mauvaise idée, et encore plus pour l'entente des peuples et les échanges culturels.Au cours de cette tournée, Follett sera accompagné par Jojo Moyes, Kate Mosse et Lee Child, une brigade d'auteurs qui célèbrera l'héritage européen, en somme.Le 17 octobre, un autre poids lourd littéraire sera au rendez-vous à Francfort : Jo Nesbø présentera son nouveau livre, Knife, aux lecteurs allemands et aux professionnels de l'édition. Par ailleurs, la Norvège sera le pays invité d'honneur de cette Foire de Francfort 2019, heureuse coïncidence.Entre le 16 et le 20 octobre, le festival Bookfest proposera toute une diversité d'événements littéraires, avec des auteurs venus des quatre coins du monde.Le programme complet est à cette adresse