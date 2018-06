Au-delà des lignes : les lauréats du concours d'écriture en prison

En début de semaine à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, la 3e édition du concours d’écriture en prison touchait à sa fin, organisée par la Fondation M6 de concert avec l’éducation nationale. Cette année, 26 structures pénitentiaires, avec le soutien de l’Administration pénitentiaire, ont participé à l’évènement. Avec l’aide d’enseignants de l’éducation nationale et par le biais d’ateliers d’écriture, 207 femmes et hommes, mineurs ou non, se sont prêtés à l’exercice.





« Au-delà des lignes », c’est écrire pour lutter contre l’exclusion des personnes détenues, pour revenir aux mots et ainsi lutter contre la récidive. Pour cette année, les participants devaient composer sur le thème « Demain ». Quatre détenus ont ainsi été récompensés :



– Mohammed Ali pour son texte « Demain… », dans la catégorie Débutants

– Ramin, pour son texte « Sans titre », dans la catégorie intermédiaire

– Ronan, pour son texte « Sans titre », dans la catégorie confirmée (majeurs)

– Noufou, pour son texte « HIER je fus, DEMAIN, je serai », dans la catégorie confirmée (mineurs)



Les textes des lauréats pourront être lus à cette adresse.



En plus du prix, chaque lauréat pourra bénéficier d’un accompagnement socioprofessionnel à sa sortie de prison. L’ensemble des textes produits lors de l’édition 2018 ont été réunis et publiés dans un recueil disponible sur demande. Chaque participant en a reçu un exemplaire.

Les membres du jury étaient : Eric Aujas, membre d’Éducation nationale, Sylvie Charbonnel, IA IPR Établissements et vie scolaire, Académie de Créteil, Maxime Chattam, Romancier, Valérie Decroix, Directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Est, Jacques Expert, Romancier, Elsa Guiol, Journaliste à Marie-Claire, Nicolas Jacquard, Journaliste Le Parisien, Anne-Sophie Monglon, Auteur et conseil littéraires, Eric Nedelec, Coordonnateur national à l’ANLCI, Plana Radenovic, Journaliste et auteur, Nathalie Renoux, Journaliste M6 et marraine de la Fondation M6, Laurent Ridel, Directeur Interrégional des services pénitentiaires Paris–Île-de-France, Rachid Santaki, Romancier, scénariste et Valérie Tong Cuong, Écrivain, musicienne.