Au festival Lumière, un marathon version longue Le Seigneur des Anneaux

Avec ses films adaptés du Seigneur des Anneaux, le Néo-Zélandais Peter Jackson avait relevé un pari que personne ne croyait possible : porter sur grand écran la trilogie de J.R.R. Tolkien, une référence ultime en matière de fantasy. Le festival Lumière, organisé à Lyon du 13 au 21 octobre prochains, propose un marathon filmique, avec les trois films Le Seigneur des Anneaux, en version longue, pour une nuit en Terre du Milieu.





La grande saga épique de Peter Jackson, qui a marqué un tournant dans le cinéma fantastique au début des années 2000, lauréate de 17 Oscars, sera projetée dans sa version longue, conçue par le cinéaste, à la Halle Tony Garnier le samedi 20 octobre à 19h, pour la nuit du festival Lumière.



Adaptée du chef-d'œuvre de J.R.R. Tolkien, longtemps considéré comme impossible à transposer à l'écran, produite à la fin des années 1990 par New Line Cinema, après que Miramax Films eu envisagé puis abandonné ce projet, la trilogie marque aussi la reconnaissance du Néo-Zélandais Peter Jackson (Bad Taste, Braindead, Créatures célestes), désormais l'un des cinéastes les plus importants d'Hollywood. Le casting réunit Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Christopher Lee, Orlando Bloom et Liv Tyler.



Cette saga au budget record de 285 millions d'euros est aujourd'hui considérée comme l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du cinéma. Projetés sur l'écran géant de la Halle Tony Garnier, pour un public de 5 000 spectateurs, les trois films seront accompagnés de nombreuses animations.



Une restauration légère et un bar à bière seront disponibles. Au matin, un café et un croissant seront offerts aux spectateurs. Et pour s'accorder quelques pauses dans ce marathon, un dortoir géant sera installé derrière l'écran.