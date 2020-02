Au Musée d’Orsay, partez à la rencontre des monstres de Léopold Chauveau

Du 10 mars au 28 juin 2020, le Musée d’Orsay mettra à l’honneur l’univers artistique de Léopold Chauveau à travers une exposition. Chirurgien français, mais également sculpteur, illustrateur et auteur, il est longtemps resté oublié de l’histoire de l’art. C’est après un don de son petit-fils en 2017, composé de plusieurs sculptures et d’une centaine de dessins, que l’institution a souhaité remettre son nom en lumière.



Les monstres de Léopold Chauveau, Yann Caradec CC BY SA 2.0



Intitulée « Au pays des monstres », cette exposition nous invite à voyager dans l’univers fantastique aussi singulier qu’original de Léopold Chauveau. Si quelques sculptures sont d’ores et déjà présentées au Musée d’Orsay depuis 2017, cette manifestation abordera plus longuement la vie et l’œuvre de l’artiste avant de présenter les différents mondes qu’il a créés pour les enfants.



Décédé en 1940 à l’âge de 70 ans, Léopold Chauveau a longtemps exercé dans la médecine. Il s’initie à la sculpture du bois vers 1905 et se tourne assez rapidement vers l’élaboration de créatures singulières. Ces monstres vont vraiment caractériser tout son art, aussi bien dans sa production de sculptures que de dessins.



Après l’élaboration de ces petits compagnons, l’artiste français décide de donner vie à leurs différents univers. Il imagine ainsi des paysages monstrueux, « des étendues antédiluviennes et désertiques où évoluent des monstres biomorphes qui se plient à des activités étranges ».



Chauveau est surtout connu pour avoir illustré de grands classiques, comme L’Ancien et le Nouveau Testament ou encore les célèbres fables de La Fontaine. Il a également revisité le texte du Roman de Renart, un ensemble médiéval de récits animaliers.



Il est l’auteur de romans pour adultes, mais aussi de contes pour enfants qu’il illustre lui-même de dessins et d’aquarelles comme Histoire du vieux crocodile, adapté en animation en 2005 par Kōji Yamamura, Les Histoires du petit Renaud ou encore Le Petit Cochon de pain d’épice. Autant d’univers qui seront à découvrir au Musée d’Orsay.



Les deux commissaires en charge de l’exposition seront Ophélie Ferlier-Bouat et Leïla Jarbouai, conservatrices au musée d’Orsay.



L’exposition sera également présentée à La Piscine, musée d’Art et d’Industrie André Diligent de Roubaix, du 17 octobre 2020 au 17 janvier 2021.



Claude Ponti et Léopold Chauveau réunis au Musée d’Orsay



Autour de l’exposition, se tiendront également des évènements et des rencontres.



Le programme est le suivant :



Jeudi 19 mars 2020 — Curieuse nocturne « Voyage au pays des monstres »

Samedi 25 et dimanche 26 avril — Week-end familles au Musée d’Orsay

Mercredi 6 mai 2020 — Journée d’étude « Enfance et création. Le Muz a 10 ans », en présence de Claude Ponti Jeudi 14 mai 2020 — Rencontre dessinée, Au pays des monstres, en présence de Claude Ponti



Cinq histoires écrites par Claude Ponti seront audibles au fil de l’exposition. Elles seront également proposées sous forme de podcasts sur le site



Résumé de Voyage au pays des monstres de la maison d’édition :

Embarquez dans une aventure magique, à bord du bus 84, glissez dans une coquille et entrez dans l’histoire, visitez un Paris transformé, voyagez sur une fourmi de dix-huit mètres avec un chapeau sur la tête, partez à la découverte de monstres — dont ceux de Léopold Chauveau exposés au Musée d’Orsay — et surtout, ne vous fiez pas aux apparences… C’est tout cela, et bien plus encore, qui vous attend dans ce nouvel album plein d’étrangitude !

[à paraitre le 04/03/2020] Voyage au pays des monstres — Claude Ponti — 9782211307611 - 18,80 €Plus d’informations sur le site du Musée d’Orsay